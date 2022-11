Lozano habla del Salamanca UDS: las posiciones a reforzar, la fecha clave para el mercado, las bajas, Motos... y más

Ángel Lozano, director deportivo del Salamanca UDS, ha concedido una entrevista a este medio tras cumplirse el primer tercio de Liga, por lo que ha hablado de la planificación, de los próximos partidos, de los fichajes, de Motos... y muchos más temas de la actualidad del club del Helmántico.

PREGUNTA: Con 10 partidos cumplidos, ¿qué valoración haces de la plantilla?

RESPUESTA: Tanto María como yo estamos contentos de cómo están yendo las cosas, pero nos hemos encontrado con un rival que no nos esperábamos y que va haciendo unos números muy buenos. Los nuestros ya los hubiéramos firmado porque en otros grupos iríamos líderes, aunque lo que toca es luchar con el Astorga y la Arandina. Puede haber jugadores que estén mejor o peor, pero vemos mucha implicación con el club.

P: ¿Crees que la temporada del Astorga está distorsionando los buenos números del Salamanca UDS?

R: Sinceramente, creo que sí. Hay que ser justos y reconocer que su año es muy bueno, pero quitando el Barakaldo nadie se acerca a sus números. Es muy difícil hacer algo así y eso nos resta a nosotros a la hora de hacer comparaciones porque vamos bien con siete victorias, dos empates y una derrota. Es el próximo rival y sabrá jugar con que si nos ganan, la diferencia será de ocho puntos y muy complicada para nosotros. Es lo que toca y debemos luchar. Queremos ser complicados para el Astorga y la Arandina.

P: ¿Qué puntos fuertes y debilidades has notado en el equipo?

R: Defensivamente estamos bien porque hemos encajado pocos goles y ofensivamente creo que la línea es positiva también. Dominamos la mayoría de los partidos, pero hay momentos en los que dejamos de serlo y no terminamos de matarlos. Es cuestión de rachas y puedes acabar sufriendo, eso es lo que debemos intentar mejorar. Hay que ser más certeros.

P: Vienen dos jornadas muy importantes, ¿cómo se afrontan desde el club?

R: Se ha demostrado que mantener este tipo de rachas como la del Astorga es complicadísimo. El domingo van a venir con la mayor ilusión y hasta un empate les puede venir bien. Debemos afrontar todo desde la tranquilidad y no volvernos locos. Son diez partidos los que van y sabemos que es importante lo que viene, pero no podemos pensar que es la última oportunidad. No podemos cargar de presión a los jugadores ni dar ultimátums.

P: Se ha hablado mucho de Miguel y de Mike en los últimos meses por tu pasado como portero y entrenador, ¿de qué manera lo has vivido?

R: Estamos contentos y está claro que a veces se hacen unos juicios que son demasiado rápidos. A los jugadores hay que darles tiempos y el club ha firmado a muchos nuevos que se tienen que adaptar a la afición, a la ciudad y al proyecto, que es ganador y no se permiten demasiados errores. Firmas un empate y parece que a veces se acaba el mundo. Miguel ha ido poco a poco y no tenemos ninguna duda con él, igual que con Mike si tuviera que jugar. Hay jugadores que igual les veíamos mejor y ahora están un puntito por debajo, pero eso es lo importante de tener un bloque y que se ayude al equipo.

P: ¿En qué punto se encuentra el mercado de fichajes tras la conversación con María?

R: Estamos en el momento de mirar muchas cosas y debemos tener claro en qué posiciones movernos. La idea es reforzar el equipo, pero también tiene que hablar el club de hasta lo que podemos llegar, el perfil de jugador o el aspecto económico. Nos llegan cosas, las analizamos, algunos pueden interesar y otros no, pero hasta que no pase el partido con el Unami se seguirá así. Luego hay que encontrar a esos futbolistas que nos aporten un plus al plantel. Nos falta saber si hay algún jugador que no está cómodo porque no queremos tener a nadie a disgusto.

P: ¿Cuáles son las prioridades en el Salamanca UDS? ¿Un extremo izquierdo, un central...?

R: Sí, pueden ser posiciones a intentar reforzar porque nos hemos quedado con 19 jugadores en plantilla e igual nos podemos quedar cortos a medida que avance la temporada. Ya quisimos buscar a alguien en banda izquierda o que jugase a pierna cambiada, complentar con un nuevo futbolista en defensa, en el centro del campo y arriba hay alternativas. Los jugadores individualmente no te consiguen logros, sino que necesitas una buena plantilla.

P: ¿Tienes pensado dar bajas o crees que alguien pedirá salir?

R: Por cómo se está desarollando todo, estoy muy contento. Lo único que tengo son palabras de agradecimiento porque es un grupo que está muy unido. Está claro que hay algún jugador que le hubiera gustado tener más minutos, pero eso ya serán ellos los que nos lo tengan que decir. He ido hablando con la gente y saben que tienen la puerta abierta para hablar conmigo. Se puede llegar a un acuerdo, se le puede convencer o ya veremos después del Unami. A día de hoy, nadie me ha dicho que prefiere salir.

P: ¿La directiva te ha transmitido que hay capacidad económica para fichar en lo que resta de mercado o no?

R: Rafa (Dueñas), que es con el que suelo hablar, me ha preguntado que si queremos reforzar la plantilla, que cómo lo vemos... y ya habido alguna conversación de la idea que podemos tener. Hemos hablado del tema deportivo, pero queda por concretar el tema económico. Ellos nos lo dirán y ya veremos si encontramos lo que buscamos, aunque se han ido dando pasos. El club es el que tiene que mover ficha en ese sentido.

P: Se está hablando mucho de Motos últimanente por su vuelta, pero ¿qué ficha va a tener?

R: La idea es recuperarle y él va muy bien, pero hemos tenido que pararle una semana porque tiene una pequeña recaída. Está claro que la exigencia del primer equipo es máxima y se puede ir preparando mejor en el filial porque puede tener más facilidades para ir entrando, que igual es lo más interesante. Lo que buscamos es que Motos esté bien y si en un momento dado tiene que probarse en el B, también es una buena opción más allá de que entrene con el primer equipo. Al chaval le interesa porque lo que quiere es jugar lo antes posible. A María y a mí es un jugador que nos gusta, aunque necesitamos que se encuentre al 100%. A lo mejor en una categoría inferior se puede ir probando para coger confianza y también nos puede ayudar.

P: Por último, ¿qué mensaje le mandas a la afición para esta recta final de 2022?

R: Sé que el otro día se marcharon un poco decepcionados por no haber llegado más cerca del Astorga a este finde semana, pero no le podemos pedir nada más. Sabemos que están ilusionados con nosotros y entienden que hay un rival que no falla, pero comprenden que sus jugadores no son malos y saben de la importancia que tienen dentro del proyecto. La gente seguirá con el equipo como hasta ahora y todos queremos lo mejor para el club. Esperemos conseguir un triunfo de todos para seguir peleando.