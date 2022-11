Exhibición 'Mundial' de España para arrasar a Costa Rica con una goleada histórica (7-0)

La manera en la que España ha aterrizado en el Mundial de Qatar ya es historia tras haber goleado a Costa Rica con una exhibición (7-0). De este modo, la campeona en 2010 ha evidenciado que quiere soñar con todo doce años después gracias a los tantos de Ferrán Torres (2), Dani Olmo, Asensio, Gavi, Carlos Soler y Morata. Si no lo ves, no lo crees y la afición salmantina ha disfrutado desde la distancia en los bares y terrazas.

En la alineación, Luis Enrique ha dejado una gran sorpresa como la de apostar por Rodri como central, por lo que ha hecho pareja en el eje de la zaga con Laporte, mientras que ambos han estado arropados por Unai Simón en la portería y Azpilicueta y Jordi Alba en los laterales. Así, el centro del campo se ha compuesto únicamente por futbolistas del Barça como Busquets, Pedri y Gavi. El ataque ha ido a parar a manos de Asensio como principal referencia junto a Ferrán Torres y Dani Olmo en los costados.

Con el balón rodando, poco ha tardado en verse el juego celestial de 'La Roja' y tanto Dani Olmo como Asensio han puesto sobre aviso a Keylor Navas, ex del Real Madrid. Sin embargo, a la tercera ha ido la vencida y Dani Olmo -a pase de Gavi- ha marcado el 1-0, consiguiendo la diana centenaria de España en la historia de los Mundiales. Pero la cosa no ha quedado ahí, puesto que Asensio -a centro de Jordi Alba- ha firmado el 2-0 y Ferrán Torres -desde el punto de penalti- ha colocado el 3-0 a la media hora de juego. Puro rock and roll en Doha para ilusionar por completo a todo un país al descanso.

ALEMANIA, PRÓXIMO OBJETIVO

En la segunda mitad, todo apuntaba a que España bajaría el pistón, aunque nada más lejos de la realidad. Ferrán Torres ha vuelto loco a un irreconocible Keylor Navas y ha sellado su doblete en el 4-0, mientras que una volea de Gavi desde fuera del área -a envío de Morada desde el perfil zurdo- ha significado la manita con el 5-0. Por último, Carlos Soler también ha 'mojado' (6-0) y Morata ha cerrado la goleada para dar peso a los hombres del banquillo (7-0). Una locura auténtica lo que se ha producido delante de los 40.013 espectadores que se han dado cita en el Al Thumama Stadium. Además, 'Lucho' ha podido ir moviendo el banquillo para dar descanso a algunas de sus piezas claves y pensar en el duelo del domingo contra una Alemania que ha caído con Japón (1-2). ¡Vaya espectáculo y qué formar de presentar candidatura a ser campeón del mundo de nuevo!