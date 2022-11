El Programa VIVE desarrolla en la Biblioteca un original taller de ganchillo con el que crearán adornos navideños para la Sala de Adultos

El Programa VIVE, en colaboración con la Biblioteca Municipal, ha comenzado el taller "Ganchilleras en acción", en el que un grupo de mujeres participantes en el Programa municipal de estimulación cognitiva creará, a lo largo de cada encuentro semanal, adornos navideños de ganchillo para decorar la Sala de Adultos, espacio en el que se desarrolla la iniciativa.

Tras experiencias pasadas en las que decoraron el Centro Social o varios árboles del Parque La Huerta (en acciones que se denominan yarn bombing, urban knitting o guerrilla del ganchillo), la Biblioteca se ha ofrecido ahora como punto de encuentro para este taller, que ha cerrado con gran éxito su primera sesión, en la que se habilitaba el llamado "Rincón del croché", un espacio de creación donde compartir esta habilidad, relajarse, charlar u hojear algún libro sobre el tema de los disponibles en la Sala.

Este rincón, tal y como explican los organizadores, “pretende ser un espacio maker, un lugar de creación que visibilice (de igual modo que la exposición 3D del zaguán) la Cultura Maker, basada en la práctica del DIY (Do it Yourself o “hazlo tú [email protected]”). En un mundo industrializado donde las cosas se fabrican en cadena y son todas iguales, los objetos creados por [email protected] [email protected] son únicos, exclusivos y adquieren un valor añadido de satisfacción personal. A nuestras ganchilleras las une el espíritu artesanal y el gusto por el aprendizaje y la creación compartido y motivado por la diversión y la autorrealización”.