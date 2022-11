Chapela y el Cultural - Unionistas: "Vamos a ir a León a ganar y a hacerlo lo mejor posible"

Iván Chapela, jugador de Unionistas, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de toda la actualidad del equipo, su estado de forma, la última derrota o el partido con la 'Cultu' gracias a una entrevista.

Ambiente en el vestuario: "Que haya sido contra el último da igual, siempre se sale a ganar. Nos quedamos con la cara amarga del fútbol la última semana y nos fuimos a casa pensando que eran tres puntos que nos servían para engancharnos arriba".

Qué faltó contra el Talavera: "Meter un gol más. Tuvimos ocasiones y logramos empatar, pero luego nos marcaron pocos minutos después. Tocó volver a empezar, aunque no hay que darle muchas vueltas a la situación".

De los jugadores más peligrosos: "Me encuentro cómodo, pero no creo yo todas las ocasiones. La temporada se puede mejorar, tanto yo como todos mis compañeros. Lo que suma es que el equipo esté lo más arriba posible".

Cultural Leonesa: "Ya trabajaremos más en lo que viene el sábado, pero vi el partido contra el Dépor y siempre planta cara porque tiene mucha gente buena. Creo que los dos equipos iremos a ganar y se decidirá por pequeños detalles, que es lo que suele pasar normalmente en estas jornadas".

Clasificación: "No sé si mis compañeros la miran, pero yo no mucho. Me quedo más con las sensaciones, aunque siempre se le echa un ojo porque tu padre o un amigo te la mandan. Quiero acabar el año en buena posición".

Sentir de la afición: "Entiendo a la gente. Nosotros somos los primeros que nos vamos jodidos. Nos fuimos a casa con un palo bien dado, pero el equipo transmite buenas cosas y lo hemos visto en casi todas las jornadas. Vamos a ir a León a ganar y a hacerlo lo mejor posible".