Así vivió Juampa la histórica derrota de Argentina: "Algún empleado de Unionistas me dijo que iba ganando Arabia Saudí y no le creía"

La histórica derrota de Argentina con Arabia Saudí (1-2) en el debut mundialista ha sacudido por completo al planeta fútbol. De hecho, los medios de comunicación de todo el mundo no han parado de hablar del golpe encajado -en Qatar- por la selección dirigida por Lionel Scaloni a las primeras de cambio. Mientras, un compatriota como Juampa Barros, jugador de Unionistas, nos ha contado cómo ha vivido todo.

"Fue un poco decepcionante y nadie se lo esperaba, pero estamos viendo que no te puedes relajar ni un momento porque cualquier equipo te puede ganar. Arabia Saudí lo demostró con Argentina, aunque aún hay muchas opciones de clasificarnos y llegar lejos", ha señalado el atacante.

Por otro lado, el choque se disputó el martes 22 de noviembre a las 11:00 horas, momento en el que Juampa estaba entrando con Unionistas: "Los compañeros me decían 'joe, tío, no vas a poder ver el partido de Argentina y a Messi', pero coincidió que estábamos entrenando. Sí que me chivaron los goles, algún empleado del club me dijo que iba ganando Arabia Saudí y no le creía. ¡Era imposible! Le terminé diciendo que no me contase nada más para verlo todo tras el entrenamiento. Fue una mañana complicada (ríe)".

Además, el extremo tiene a su familia en la otra punta del mundo, por lo que le ha indicado a SALAMANCArtv AL DÍA que le han dicho que "mi familia me ha contado que está siendo un día duro para la selección por los palos que les han caído a los jugadores, aunque hay que confiar y en el fútbol no hay nada definitivo. La prensa es bastante dura, mucho más que la de España y no tiene punto de comparación. Creo que no es objetiva y exige demasiado. Todo el mundo quiere que Messi juegue igual que en el Barça o el PSG, pero es otro equipo y con compañeros diferentes".

LAS CRÍTICAS A MESSI

Entre tanto, Juampa Barros se ha puesto en la piel de una estrella de máximo nivel como Leo Messi, que ha sido el centro de las críticas en la albiceleste: "Ese tipo de comentarios son molestos porque si ves el partido, que yo me lo puse por la tarde-noche, Messi tuvo a dos jugadores encima de él toda la segunda parte y es un ser humano. La gente igual no entiende esas situaciones y Arabia Saudí tiene futbolistas profesionales".

Mientras, el '11' de Unionistas también se ha 'mojado' con la decisión de el rey Salman de Arabia Saudí de dar festivo a todos los trabajadores tras el 1-2 en el Mundial: "Sus jugadores corrieron por todo el campo al terminar el partido, lloraron de alegría y fue uno de los días más felices de sus vidas al ganar a Argentina y Messi. He visto vídeos de locura en Arabia Saudí y tienen que aprovecharlo porque no creo que vivan tantos así (bromea)".

Por último, el argentino ha relatado que Messi levantase la Copa del Mundo sería "un premio a toda su carrera y lo que ha hecho durante 15 años como profesional al tener un nivel altísimo, algo que, salvo Cristiano Ronaldo, nadie había hecho antes. Como argentino no habría nada más bonito que ver a Messi levantar el Mundial. Hasta compañeros míos me lo han dicho. ¿Si podemos ser campeones? Sí, creo que sí. Si pasamos a octavos seríamos candidatos a llegar a la final, pero le deseo lo mejor a España".