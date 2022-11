Policías de Béjar salvan la vida de un vecino que estaba semiinconsciente en su domicilio

La persona se encontraba caída en su casa y no respondía a las llamadas de un familiar

Agentes de la Policía Nacional de Béjar socorrieron en la tarde del viernes 11 de noviembre a un enfermo de 68 años, que tenía un estado de salud débil y necesitaba el uso de oxígeno.

Una hermana avisaba de que la persona auxiliada no respondía a sus llamadas y que el día anterior no se encontraba bien por lo que había llamado a los servicios médicos. Los agentes se dirigieron al inmueble, en la citada localidad, y tras comprobar que no había rastro del ocupante, después de preguntar a vecinos y hospitales de la provincia para dar con su paradero, se solicitaba a la hermana autorización para acceder a la vivienda por si se encontraba en el interior.

Una vez en el intenrior localizaba al hombre que se encontraba tumbado en el suelo del baño, en estado de semiinconsciencia, no podía moverse debido a la caída y se avisó a los servicios sanitarios. Posteriormente, el hombre una vez estabilizado fue trasladado al hospital en ambulancia.

Los familiares y la persona auxiliada agradecieron a los policías la rápida ayuda prestada, ya que se evitó un desenlace fatídico.