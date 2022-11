El SMS fraudulento del que alerta la Seguridad Social

NO ENVÍES TUS DATOS

"Si recibes este correo electrónico, no pinches en el enlace y elimina el mensaje, es un fraude". Es el aviso del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ante un nuevo intento de estafa online suplantando la identidad de la Tesorería de la Seguridad Social.

Se trata de un correo fraudulento en el que se solicita rellenar un formulario para recibir un reembolso de dinero de la Seguridad Social. Para ello, solicitan un número de cuenta en el que realizar el falso ingreso.

Nada de esto es cierto, todo lo contrario, se trata de un señuelo. "No somos nosotros. No contestes. No des tus datos", advierten desde el Ministerio.