Desamparados como en tiempos de Luís Candelas...

El dinero hace a las personas ricas, el conocimiento hace personas sabias, pero sólo la humildad hace grandes personas. Lo malo es encontrarse con la realidad imperante y tener por respuesta a un cansaliebres o como decíamos en la universidad a un delegado de clase pero de los que no se atreven a hablar a los profesores. Al final mal negocio para todos. Decía Socrates: “sin palabras para conversar en el ágora y pensar con los otros sobre lo bueno y lo justo no habría ya ciudadanos, sino bárbaros: seres dotados de voz, pero sin juicio y sin logos". Hoy las voces apenas dejan oír las palabras; Sócrates está muerto y el pensamiento no goza de buena salud. Nadie sabe ya hasta cuándo.

Son tiempos en los que campa la idelología del odio y la envidia. Con protagonistas oportunistas que disfrutan de una vida fácil a expensas del sufrimiento y la miseria de los demás. Tiempos en que los fracasados, los envidiosos y los tiranos tienen su espacio. Mientras, el ciudadano normal, de a pie, calla. Pero cada día está más hasta la coronilla. En cualquier esquina se oyen los más tradicionales improperios, ahora que podemos abrir las ventanas...

Así día tras día el viandante puede observar y ver de cerca a mil y un altercados cotidianos cuyo nivel de violencia no es el de siempre. Asistimos todos los días a violentos cruces entre peatones y conductores en los semáforos, conducciones peligrosas, trifulcas por el aquí aparco yo, en las colas de la pescadería, en los consultorios médicos, entre inmigrantes y no, etc. Situaciones de las que somos testigos, y que en el subconsciente pensamos en el “como siempre esto no tiene remedio”, mientras vemos un telediario anodino o más bien tristón, repetitivo, empapelado de cada día más corrupción y de enfrentamientos partidistas y de una plandemia sin fin. Todo ello da para pensar y comparar a nuestros políticos y a nuestro congreso con uno de tantos mercadillos de nuestra geografía.

El frío aprieta, el hambre no perdona y los sueldos cada día dan para menos nos digan o prometan lo que se les ocurra. Los asaltos con violencia a la propiedad privada o pública cada día se ven más cotidianos, como los asaltos a las carteras y a las personas indefensas en la vía pública sin importar la edad. Las muertes y los suicidios tampoco paran de aumentar, incluso de gente en edad de merecer y trabajar. Se ven pobres jóvenes de instagram, con ojeras de no dormir, pidiendo gente para que no desaparezca su cuenta, al lado de pobres que piden para comer, otros piden trabajo en las redes sociales como solución última... Habrá que tomarse las cosas con resilencia, inclusión y sostenibilidad como dicen ahora, con capacidad para asumir con flexibilidad las situaciones límite y sobreponerse a ellas. Otros lo llamaríamos estoicismo o “ajo y agua”. Miremos donde miremos no se ve luz, ni siquiera un pequeño resquicio. España se rompe cada día un poco más. Estamos en la España de los desamparados. El concepto de patria que se ha tratado de denostar por todos los medios es lo que hace que un país reme en la misma dirección y destaque sobre otros. Pero aquí se ha tolerado lo intolerable, una vez y otra también, para contentar a unos pocos miserables.

Mucho se ha perdido en las mareas del tiempo pero aun mucho es recordado. El tiempo avanza inexorablemente, reduciendo los puntos clave de la historia a cosas insignificantes. El tiempo es el enemigo mortal del hombre, ya que arruina sus logros y borra su memoria sin una segunda oportunidad. Quizá al final lo que más nos pone de mal humor es como manejan el tiempo algunos, para que al final los que tienen que pagar no paguen, y para que los demás olvidemos lo que no teníamos que haber permitido. Mientras la historia se convierte en leyenda, la leyenda se convierte en mito, el mito se vuelve fábula, y las fábulas son olvidadas poco a poco. Como la historia de Luis Cándelas que ya nadie sabe de qué va, pero seguro que fue famoso por trincar todo lo que pudo y aunque hizo mucho mal a inocentes, ya a nadie le importa; aunque al portero de las madrileñas cuevas le han prohibido ostentar el trabuco de pega a las puertas del local por incitar supuestamente a la violencia o vete tú a saber qué mugresía.