Llega la “deliciosa” Cinco Lobitos y la fuerza del Black Adam a la gran pantalla del Calderòn

La gran pantalla del Teatro Cine Calderón vuelve a llenarse de cine de estreno y variado en gustos gracias a la doble propuesta que este fin de semana nos trae Proyecfilm.

Por un lado nos encontramos con la española “Cinco Lobitos” considerada por critica y público “una preciosidad”, que ademas es la opera prima de Alauda Ruiz de Azúa, y que nos acerca hasta la vida de

Amaia, quien acaba de ser madre y se da cuenta que no sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja por trabajo durante varias semanas, decide volver a casa de sus padres, en un bonito pueblo costero del País Vasco, y así compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé. Lo que no sabe es que ahora, ademas de ser madre, no dejará de ser hija.

HORARIOS

Sábado 19 de noviembre: 22:30 horas

Domingo 20 de noviembre: 20:30 horas

TRAILER CINCO LOBITOS: https://m.youtube.com/watch?v=IGm2qUQtIKc

Por otro lado llega ‘Black Adam’, protagonizada por Dwayne Johnson. Se trata de la primera película que explora la historia de este superhéroe de DC que nos lleva a 5.000 años después de obtener los poderes supremos de los antiguos dioses y de ser encarcelado igual de rápido, Black Adam se libera de su tumba terrenal, listo para desatar su peculiar forma de justicia en el mundo moderno.

HORARIOS

Sábado 19 de noviembre: 19:30 horas

Domingo 20 de noviembre: 17:30 horas

Lunes 21 de noviembre: 21 horas

TRAILER BLACK ADAM: https://m.youtube.com/watch?v=hcD9I3ckqnA