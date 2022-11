Un Unionistas FS con mucho sabor 'Albense' por ocho viejos conocidos: "Es un placer volver a casa"

El derbi de fútbol sala que se vivirá este fin de semana en la provincia de Salamanca está dando mucho de lo que hablar por la disputa del Piensos Durán Albense - Unionistas FS, duelo que tendrá lugar el sábado 19 de noviembre a partir de las 18:30 horas en un completamente abarrotado Municipal de Alba de Tormes. Además, la cosa tiene más miga porque hay muchos jugadores de la capital con pasado en la villa ducal.

Por ello, SALAMANCArtv AL DÍA ha juntado a los miembros del bando dirigido actualmente por Javier Hernández para recordar sus tiempos en su antiguo club. Sus nombres son Pablo Montes, Berti, Cristian Bernal, Morales, Sergio Hernández, Diego Prieto, Isaac Martín y Rubi. Y todos ellos gozan de muchas ganas de disputar un duelo de alto voltaje.

Así, Berti Calleja y Cristian Bernal, también conocido como Nano, han sido los encargados de hablar para este medio. Por su parte, el primero ha comentado que "llegamos en un momento de la temporada en el que estamos en una mala dinámica de resultados, pero estamos tranquilos y sabemos que los resultados llegarán", mientras que su compañero ha indicado que "creo que va a ser un partido para poder disfrutar de un ambiente espectacular".

EL PASADO

Los dos han recordado tiempos pasados con su presencia en el 'vecino' Piensos Durán Albense: "Solo tengo palabras de agradecimiento para el Albense y la gente de Alba de Tormes. Siempre se me trató muy bien y me hicieron el jugador que soy. Aún conservo amigos allí y eso es lo verdaderamente importante", ha relatado Berti. Algo ante lo que Nano ha seguido por el mismo camino: "Mis recuerdos son muy buenos. El Albense me ayudó a llegar a jugar en un histórico como Santiago Futsal y poder disfrutar de la Segunda División. La afición me trató siempre de diez y tuve compañeros con los que aún guardo relación".

Pese a todo esto, los elogios hacia el club de Alba de Tormes no han cesado y Calleja ha dicho que "es un equipo que se define solo, no hay más que ver que llevan más de 15 años en esta categoría. Eso dice que llevan mucho tiempo haciendo las cosas muy bien. Es un club en el que siempre han primado unos valores claros de pertenencia y se trabajar por y para el pueblo. Este año se ha dado un cambio en la forma de gestión y han fichado jugadores de fuera para dar el salto de calidad, pero no ha perdido los valores de años atrás". Por su parte, Cristian Bernal ha incidido en que "he visto que cada vez baja más gente al pabellón, las redes sociales las mueven muy bien y siguen estando cada año en posiciones para seguir en esta categoría tan difícil".

Por último, tanto uno como otro han mandado un mensaje muy claro a los aficionados al fútbol sala local para que se sumen a vivir el encuentro: "Les ánimo a que bajen al pabellón y disfruten de la fiesta del futsal salmantino. Nosotros también llevaremos aficionados y será una gran fiesta para los dos equipos y aficiones. Siempre es un placer volver a casa y vivir ese ambiente. Pienso que para el fútbol sala salmantino esto es un paso adelante. No es fácil tener dos equipos en esta división por lo que conlleva en cuanto a todos los condicionantes. Ojalá puedan darse más derbis y en divisiones más altas".