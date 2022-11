"Han quedado demostrados los hechos. Los disparos se realizan cobardemente por la espalda", señala la acusación particular

Tras la intervención del ministerio Fiscal, lha intervenido la acusación particular

Tras la intervención del Ministerio Fiscal en la sesión de este viernes, turno para la acusación particular. Después de elevar a definitivas las condiciones ayer por la tarde, este 18 de noviembre se ha retomado la cuarta sesión del juicio por el crimen de Garrido ocurrido en la madrugada del 21 de agosto 2021. Un juicio contra E.D.Y. tras matar a un hombre y dejar gravemente herida a una mujer.

La acusación particular lo tiene claro. "Han quedado demostrados los hechos, todo lo que está reflejado en el auto ha quedado demostrado". Mencionando el momento en el que se encontraban las víctimas, junto con una amiga de Belén, en la terraza: "le tiró los tejos a Belén, solo quería invitar a Belén y a su amiga".

Ha destacado que las pruebas demuestran, así como los testigos, que no estaba borracho. "Sigue por la calle a los tres amigos, como se muestra en la cámara. "Es el propio Emilio el que se reconoce en las imágenes". En lo que se refiere a la declaración del testigo del balcón, el letrado señala que "ha quedado demostrado" por sus declraraciones. "Él dijo que creía que iba a pasar de largo y de repente hizo disparo a uno y disparo a otro, sin que pudieran hacer nada, por la esplada. Fue una ejecución. Los disparos se realizan cobardemente por la espalda", añade.

También ha hecho mención a los informes policiales y de los peritos. "El arma funcionaba perfectamente. Si no hubiera funcionado aquí no estaríamos. Chema estaría aquí y Belén no tendría las lesiones que tiene".

Para la acusación "Emilio miente" en lo que se refiere al arma. "Si es cierto que el arma pertenecía su ex pareja, pero en el registro se encuentran una caja con cartuchos y otra vacía". Las prendas de ropa, con las testificales y el ADN, "también se ha demostrado que pertenecía a Emilio".

Tras 11 diparos, el fallecimiento de Chema y las graves secuelas de belén, la acusación particualr piden para E.D.Y., acusado de los delitos de asesinato con alevosía, tentativa de asesinato con alevosía y tendencia ilícita de armas, 41 años y 6 meses más una indemnización de casi medio millón de euros.