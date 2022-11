María no mira más allá en el Salamanca UDS: "Solo hay Mirandés B y no va a ser fácil"

María Hernández, entrenador del Salamanca UDS, ha comparecido delante de la prensa tras el parón a causa del partido con el Mirandés B.

Parón: "Nos ha venido bien porque llegamos a Soria con gente bastante cargada. Hemos recuperado jugadores y esperemos seguir igual".

Mati: "Volvió a recaer a principios de semana y va a parar. La próxima semana podría entrar con el grupo. Sigue con molestias en el aductor".

Mirandés B: "Hay jugadores con mucha calidad y con velocidad arriba. Me extraña que lleven ya unas jornadas sin ganar. Es el típico filial, pero con calidad. Solo hay Mirandés B y no va a ser fácil".

Cerrar el partido: "Hay que hacerlo aquí y fuera. Hemos pasado apuros en los últimos partidos y debemos aprender del pasado".

Césped: "No me gusta excusarme. Es todo igual para los dos. El campo está blando y al jugador le influye. Debemos de ser fuertes y seguir mejorando. El equipo está concienciado".

Mercado de fichajes: "Hubo una pequeña conversación con Lozano, pero nada oficial. Quedan muchos partidos y son 15 puntos".

Motos: "Va entrando en dinámica y no hay que precipitarse. Lo importante es que se sienta a gusto. No queremos que luego tenga que estar apartado. Ojalá sea antes de Navidad. Con disponer de él, me vale. Lo de las fichas es cosa del club".

Cuentas: "No las he echado".