Rosalía arrasa en los Grammy Latinos con cuatro premios, incluido el de Mejor Álbum del Año

Rosalía se ha alzado de nuevo con el Grammy Latino a mejor álbum del año con 'Motomami', su tercer disco de estudio, después de que en 2019 consiguiese este mismo galardón con 'El Mal Querer'.

La cantante ha conseguido un total de cuatro gramófonos, al obtener el premio a Mejor álbum de música alternativa, Mejor diseño de empaque y Mejor ingeniería y grabación para un álbum.

La artista, acompañada de su pareja, el también artista Rauw Alejandro, así como de su hermana, Pilar Vila, quien le ha diseñado la vestimenta para sus destinos del tour de 'Motomami', ha recogido el premio en Nevada (Estados Unidos) entre lágrimas.

"'Motomami' es el disco con el que más me he tenido que pelear para hacer, que más me ha costado hacer, (...) pero el que más alegrías me ha dado", ha afirmado tras recoger el gramófono.

"Gracias por apoyar mi música siempre, aunque mi música siempre está cambiando. Gracias a Latinoamérica por tanta inspiración. Gracias a mi país por seguir dándome cariño y por no dejarme caer. Y gracias a mi familia, a mi equipo, a Dios, y al amor de mi vida", ha expresado la cantante catalana, antes de agradecer a "toda la gente que está detrás de este álbum".

Otros ganadores de la noche