El análisis de Ramiro González: "He visto equipos inferiores al Talavera futbolísticamente hablando y no va a estar ahí abajo todo el año"

Ramiro González, segundo entrenador de Unionistas, ha analizado para SALAMANCArtv AL DÍA al Talavera de la Reina, equipo que actualmente se encuentra en la última posición de su grupo con solo un punto, por lo que ha hablado de su forma de jugar, los futbolistas a destacar... y mucho más.

EL TALAVERA

"Nos vamos a encontrar a dos equipos totalmente diferentes este fin de semana por los estilos de juego. Creo que va a ser un partido muy disputado a pesar de la diferencia de puntos. Es un equipo que juega bastante bien al fútbol, pero no está teniendo fortuna al no defender con tanta agresividad y le marcan goles. Tiene buen trato de balón y contra el Alcorcón fue superior si quitas las áreas, pero no materializaron sus ocasiones. Sus puntos no reflejan el sitio en el que está en la categoría. He compartido esto con algún jugador de otros equipos que se han enfrentado a él y coincidimos en que no creemos que vaya a ser el equipo que esté abajo de la clasificación".

CÓMO JUEGA

"Es un Talavera que juega abierto, asume riesgos, le gusta tener el balón y no juega en ningún momento con un fútbol directo, sino que trata de llegar a campo contrario sumando muchos pases. Juega muy bien al fútbol y tiene automatismos muy claros".

CANDIDATO A SER ÚLTIMO

"No tiene esa fortuna o acierto en las áreas, que es donde están los puntos y los resultados de los partidos. Le falta un poco esa seguridad defensiva y acertar arriba, pero Dios quiera que no cambie eso este fin de semana (bromea). Es un equipo bueno futbolísticamente y es superior a varios de los rivales que sigo semanalmente para coger información. He visto equipos inferiores al Talavera futbolísticamente hablando y no va a estar ahí abajo todo el año. Esto es fútbol y, por estadística, algún día ganará, igual que nadie lo había hecho en Ferrol, que ya te comenté que íbamos a ganar (ríe). Nadie me creía, pero yo lo tenía claro y esperemos que el Talavera no nos gane porque algún día les sonreirá la fortuna. La necesidad le hace arriesgar".

PUNTOS FUERTES

"Me gusta el buen trato de balón que tiene el equipo, con salidas de balón buenas y arriesgan muchísimo. Esta semana pierde a su pivote (Lassina), que es un jugador muy importante. Destaco a Faye, Escudero, Álvaro Juan, Zanelli... es un equipo muy peligroso a pesar de la situación que tiene ahora mismo"

PEDRO DÍAZ

"No puedo valorar a un entrenador que lleva una o dos jornadas y que no conozco personalmente, pero Raúl (Casañ) me ha dicho que trabaja muchísimo con sus equipos y que tenía ganas de una oportunidad así. He visto un cambio en el equipo y cree mucho en lo que hace".

POCA INFORMACIÓN DEL 'NUEVO' TALAVERA

"Te descuadra un poco porque estás viendo vídeos, cortes, informes, estadísticas y de repente entra un entrenador nuevo y te lo cambia. Hay un plan de partido que ahora cambia, pero hemos tenido la fortuna de verle y creo que tiene una idea clara de juego. No es un entrenador que vaya a váivenes y tiene un criterio para jugar. Arriesga con balón y dudo que nos sorprenda mucho lo que vayamos a encontrarnos este fin de semana en casa, pero las estrategias de cada uno son diferentes".