La defensa no niega los hechos pero alega que no son obra de "una persona normal en su sano juicio"

Continuan las intervenciones en esta cuarta jornada del juicio. Tras la intervención del Ministerio Fiscal y de la acusación particular, turno para la defensa. Después de elevar a definitivas las condiciones ayer por la tarde, este 18 de noviembre se ha retomado la cuarta sesión del juicio por el crimen de Garrido ocurrido en la madrugada del 21 de agosto 2021. Un juicio contra E.D.Y. tras matar a un hombre y dejar gravemente herida a una mujer.

En relación al arma, ha destacado que “me choca que una persona que tenga un arma y un kit de limpieza la hubiese tenido en ese estado”. El abogado de la defensa ha destacado que "el resultado es el que es".

No niega los hechos. "Es verdad, Emilio realizó 11 disparos. Es una barbaridad", pero se centra en el estado del acusado. Haciendo especial mención al psicológico, "tiene un trasntorno mixto de la personalidad", diagnosticado en el año 2013. "No quería que su madre se enterase de la situación real", por ese motivo "no colaboró" con la segunda intervención con los forenses unas semanas después del crimen.

Haciendo mención al estado que presentaba el acusado en el momento de los disparos, "no se puede concretar que cantidad de alcohol y de cocaína llevaba en ese momento en el cuerpo". Además, ha añadido que "el acusado no puede ser reponsable por una negligencia que ha cometido una letrada en una tarde de agosto", ha señalado el abogado de la defensa. "Nuestra formación en jurísica no es médica. Los forenses no son psiquiátricas".

"Los hechos son incontestabes, ha habido varias víctimas. La forma en la que se produjeron estos hechos no es normal, no tiene explicación racional, no está hecho por una persona normal en su sano juicio", añadía el letrado.