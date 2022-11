Casañ avisa en Unionistas: "No hay que confiarse porque es un animal herido que necesita ganar"

Raúl Casañ, entrenador de Unionistas, ha atendido a los medios de comunicación locales en la previa del partido con el Talavera.

Parón: "Siempre va bien desconectar unos días para volver con más fuerza. Hemos preparado el partido a conciencia".

Disponibles: "Esta semana sí están todos y es una maravilla".

De la Nava y Borja: "Juegue el que juegue está preparado y bendito problema que estén todos listos. Losada, Carlos y Borja nos dan cosas distintas y quieren jugar. Borja ayuda en el centro del campo y tiene llegada; Carlos ayuda en juego aéreo o segunda jugada y puede ser más una referencia; Losada se aprovecha del punta y todos encajan como perfiles".

Talavera: "Es un partido que todos ven como fácil y el Talavera está jugando bien. No ha ganado por falta de contundencia y no hay que confiarse porque es un animal herido que necesita ganar. Cada partido es diferente y remontar siempre es difícil en esta Liga".

Once: "No tengo dudas. Sé cómo jugar y los jugadores que van a estar".

DUX: "No pierdo el tiempo en esas cosas. Vivo al día y lo más importante es el partido. No podemos opinar ni decir lo que hacer".

Objetivo de puntos: "No me lo he marcado".