Revisión de penas

Todos estamos de acuerdo en que las condenas por agresión sexual no deberían revisarse a la baja. Ahí no hay debate. Los debates, a mi modo de ver, son otros dos:

Un debate es sobre si algunos jueces están aplicando bien la nueva ley, y mi opinión es que no, porque parece que están modificando las condenas fijándose únicamente las penas y no valorando los delitos, que son los que nos están escandalizando a todos.

Pongo un ejemplo. Si un agresor fue condenado con la ley anterior a la pena mínima (según aquella ley), lo que me parece que se está haciendo ahora en algunos casos, es que se equipara la pena mínima de la ley antigua con la pena mínima de la ley nueva. Pero es que en la nueva ley, la lista de agresiones es mucho más larga que en la ley antigua porque se han incluído muchos delitos que antes eran considerados tan leves, tan leves, que no tenían condena, y que en esta nueva ley, sí que la tienen, aunque muy inferior a la pena mínima que contemplaba la ley anterior, pero para delitos más graves. Y yo creo que ese debe de ser el error, porque a delitos graves se les están aplicando penas de delitos leves.

A mi modo de ver, lo que habría que hacer es valorar el delito según la nueva ley : esta agresión concreta, en la nueva ley ¿qué pena tendría? Y aplicarle esa nueva pena. Esto, claro, solo en el caso de que fuera beneficiosa para el reo, porque si le fuera perjudicial, se aplicaría la “irretroactividad de las disposiciones sancionadoras”, y por tanto, no se modificaría la condena. Y eso, valorar el delito según la nueva ley, es lo que no parece que se esté haciendo, y eso es, justamente, lo que nos está escandalizando a todos.

Y el otro debate, el debate real, la polémica que se está dando, y de una forma superagresiva sen las redes sociales, es si esta ley es buena o mala. Y en este debate, curiosamente, quienes atacan los posibles errores de esta ley, aduciendo que está liberando a agresores, son justamente los mismos que en su día la atacaban diciendo que con esta ley todos los hombres iban a ser considerados agresores.

O sea, que critican una cosa y la contraria. O sea, que son hipócritas. Hipócritas machistas a los que lo único que les importa es denigrar al Ministerio de Igualdad y sobre todo a la Ministra.

Por supuesto que tienen su parte de razón en que estas penas no deberían ser revisadas, en eso estamos de acuerdo todos. Y por supuesto que tienen razón en que hay que investigar qué está pasando y buscar la solución cuanto antes. Ahí tampoco está el debate puesto que ahí también estamos todos de acuerdo.

En lo que no estamos de acuerdo es en las razones que llevan a algunas personas a criticar esta ley, porque son razones hipócritas. Pero como estamos en una democracia, y en una democracia todos los debates son bienvenidos, incluidos aquellos en los que las razones son hipócritas, y como no hay mal que por bien no venga: bienvenidos, hipócritas, al debate, porque vuestra hipocresía nos va a hacer mejorar la ley.