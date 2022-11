El R20 de las religiones: ‘No más en nombre de Dios’

Estos días se han reunido numerosas altas jerarquías religiosas en el Reino de Barhein, un pequeño estado árabe.

Es una gran noticia para todos: creyentes, ateos, escépticos e ignorantes.

Y otra gran noticia es que el Papa católico no solo estuvo presente (valiente con sus limitaciones físicas) , sino que ha sido uno de los impulsores de este movimiento religioso-político (así lo denomino yo, justo por su importancia no solo religiosa y ecuménica).

Varias veces me ha sorprendido el Papa Francisco por sus declaraciones atrevidas y sus actos. En relación a este tema, por ejemplo, cuando dijo algo de cajón, pero muy novedoso históricamente: las religiones monoteístas tenemos el mismo Dios, porque es el Único Dios (no lo pongo entre comillas porque estoy seguro de la idea, pero no de sus palabras concretas).

Creo que se muestra abierto también a otras religiones como el budismo y el sentimiento religioso, en general, etc.

Es decir, a mi modo de entender (que puede ser erróneo o muy optimista), este Papa es capaz de ser crítico con la historia de la Iglesia católica y no pone el énfasis en los dogmas, que son uno de los problemas mayores que tiene el catolicismo (el evangelio no es documento de dogmas). Ya sé que esto le trae problemas internos, pero ya me gustaría que estas ideas suyas salieran adelante. Lutero lo tenía ya claro hace muchos años; pero seguramente se quedó corto (en mi opinión, discutible, claro está).

Las conclusiones de este encuentro, que podrían extenderse a los ateos, no creyentes, escépticos e ignorantes, son esperanzadoras.

Por un lado, insisten que no se pueden hacer barbaridades (no hace falta que las cite, son demasiadas, entre ellas los actos terroristas) en nombre de Dios: “NO EN NOMBRE DE DIOS”.

Por poner algunos ejemplos actuales (en el pasado hemos tenido muchas guerras en nombre del único Dios verdadero, con aplausos de las Iglesias) como las guerras entre los judíos y los palestinos (enquistada durante décadas) y la de Rusia y Ucrania (con los popes cristianos ortodoxos divididos)m ¿Ha visto usted como un pope pegaba a otro con un crucifijo).

Incluso Putin, heredero del peor comunismo ateo y presidente actual de uno de los países capitalistas más injustos, se ha hermanado con los popes rusos. ¿Se pueden manipular más las religiones? ¿Por qué las Iglesias, con frecuencia, han apoyado a dictadores crueles y sacado provecho económico y social de tantos regímenes?

¡NO EN NOMBRE DE DIOS! Carguemos los humanos con nuestras miserias y no inventemos que Dios está de nuestro lado o tenemos un santo apóstol “mata moros”. No hay guerras santas, ni derecho a expulsar judíos y musulmanes si no se convertían al catolicismo, o el derecho a “·evangelizar” de la mano de los soldados .

Felicito a estos religiosos reunidos, que reconocen los pecados de las Iglesias y se apoyan en los mejor de todas sus creencias: ”Todos somos hermanos”, decía y escribió Gandhi.

En este encuentro, señalan los grandes problemas que tiene la humanidad en la actualidad: lo ambientales y el maltrato de la tierra, las catástrofes naturales y las provocadas por los seres humanos, la pobreza, los desplazados, los extremismos, el terrorismo y la falta de valores éticos. Un buen resumen de nuestras desgracias.

Dejemos a Dios tranquilo (si es que existe y le pudiéramos inquietar), haríamos mejor dirigiendo la mirada al Jesús evangélico, Buda, Gandhi, Luther King, los ilustrados y Kant; y tantos y tantas más.

¿Qué podemos tener en común los creyentes y los no creyentes?