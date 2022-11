Normalmente los acontecimientos de la vida son reflejados en el periódico. Pero otras veces el acontecimiento es el mismo periódico. Es nuestro caso. El periódico digital salamancartvaldia ha vivido ya sus diez años de existencia. Y para celebrarlo, el equipo del periódico nos ha convocado a todos los responsables y colaboradores a encontrarnos en una tarde de convivencia de amigos en el hotel Hall88. Una tarde agradable, por no tildarla de inolvidable.

Además del equipo responsable, y colaboradores más inmediatos, asistíamos gran número de los en torno a 60 colaboradores de opinión. Un periódico ordinario, normalmente se limita a relatar los hechos o acontecimientos. Nuestro periódico recoge cada día el trabajo de un notable número de personas que señalan los hechos, pero que, además, expresan su opinión sobre los mismos.

Se logra, así, un intercambio o diálogo de opiniones diferentes, que recogen el estado de opinión de los distintos sectores de los habitantes de la ciudad y las diversas zonas rurales de nuestra provincia, lo cual supone un gran aporte, del que nos beneficiamos todos los lectores de nuestro periódico.

Es una gran apuesta del periódico, que nos enriquece a todos y nos ayuda a conocernos y apreciarnos más unos a otros. Y lo hacemos con gran agradecimiento y respeto, superando extremos y radicalismos, que no son propios de nuestra tierra y sus habitantes. Y creando un estilo de diálogo y cooperación, en un claro intento de mejorar a los habitantes de la provincia de Salamanca, y ofreciendo un verdadero sentido de diálogo y colaboración también a los residentes de nuestro país.

Los primeros en enriquecernos somos los colaboradores desde el esfuerzo de la búsqueda del tema de interés y de la profundización en el mismo tema para aportar algo nuevo al mismo, y colaborar al enriquecimiento de los mismos lectores, a los que también podemos aportar aspectos nuevos de nuestra relación y del punto de vista desde el ángulo en el que nos situamos.

Un serio aporte que nuestro periódico ofrece a las gentes de nuestra tierra. Y que contribuye a ampliar la dimensión cultural en la que ya abunda nuestro ambiente salmantino. Como decía el gran Unamuno, “en Salamanca, a las ocho de la tarde, o das una conferencia o te la dan”. En esa misma línea se sitúa nuestro periódico que, además, no se queda sólo en el espacio de nuestra ciudad, sino que recoge los acontecimientos y las apreciaciones de los sucesos diarios de las comarcas de nuestro mundo rural, en las cuales están presentes diversos corresponsales que se esfuerzan por captar y comunicar todo lo que en esas zonas rurales acontece.

Pero hay aspectos determinados que aportamos algunos colaboradores diferentes. Yo llevo nueve años de colaboración y opinión. Y lo mío, y de algunos otros opinantes, es hacer presente una mirada religiosa, y especialmente cristiana, de los acontecimientos de interés de cada día. Nos encontramos entre los colaboradores dos sacerdotes, un religioso y una religiosa, la institución Cáritas, y también algunos laicos cercanos a los sentimientos y modo de ser de la Iglesia cristiana, o de otras creencia religiosas, ya que vivimos y aportamos también el aspecto ecuménico o de diálogo entre cristianos de diversas denominaciones, o de diferentes creencias religiosas. Y no despreciamos el punto de vista de los que opinan desde perspectivas alejadas del mundo religioso.

Cuando el director del periódico me invitó a hacer mi aportación semanal, pensé que no iba a ser capaz de perseverar en la escritura semanal comunicadora de mi punto de vista personal. Y así se lo indiqué al director. Que yo no estaba acostumbrado a hacer una colaboración de escritura semanal. Dudaba yo de mi capacidad de perseverar tiempo en mi aportación escrita, en tan corto espacio de tiempo. Me equivocaba, llevo ya nueve años de colaboración semana tras semana. Y espero poder colaborar algunos años más.

El director me había animado a poner mi contribución, porque decía: interesa mucho al periódico contar con tu colaboración, porque aportarás aspectos de opinión sobre la realidad que sólo tú puedes ofrecer. Pues ahí estamos. Intentando ver y opinar sobre las cosas desde una perspectiva bien diferente a la que es común hoy.

Terminábamos nuestra feliz convivencia con una laudable noticia que refleja la madurez de nuestro periódico, que crece y se expansiona, de modo que está pensando alargar el estilo y la tarea de comunicación a toda la comunidad de Castilla y León. Se cuenta ya con seis cabeceras informativas de diferentes provincias. Y se busca la unión digital en un medio común que, por el momento, lleva el título de IMEDIACyL. Larga vida al nuevo proyecto comunitario.