Diego Benito, a lo Simeone con el 'partido a partido': "Sabemos de la importancia de lo que viene, pero solo pensamos en el Mirandés"

Diego Benito, jugador del Salamanca UDS, ha atendido a este medio de comunicación para hablar de unas semanas muy importantes de cara a conseguir el ascenso directo a Segunda Federación.

Vuelta a la competición: "Hemos hecho este parón y nos ha venido bien para ir recuperándonos de las molestias o desconectar, que siempre viene bien de cara al tramo que tenemos antes de la Navidades".

Fase clave: "Es cierto que sabemos de la importancia de estos partidos, pero solo pensamos en el Mirandés. Hay que ir partido a partido más allá de que parezca un tópico y lo más importante es lo del domingo porque toca ganar en casa. Luego ya pensaremos en lo demás".

Mirandés B, partido trampa: "Sabemos que en nuestro campo somos fuertes, pero tenemos que tener humildad y paciencia porque nos va a costar bastante. Es un equipo vertical, joven y que tiene peligro arriba por su velocidad. Una de las claves puede ser marcar antes o rápido".

Astorga no falla: "Estamos haciendo una muy buena temporada y si nos fijamos en el Astorga nos puede entrar ansiedad. Hay que felicitarle por lo que está haciendo, pero yo me he visto haciendo temporadones así en las primeras vueltas y siempre vienen mal dadas después. Hay rachas malas de las que cuesta salir, aunque hasta ahora va perfecto y nosotros debemos seguir a lo nuestro. En algún momento pincharán, no se puede hacer todo perfecto".

Molestias: "He podido recuperarme para ponerme a tono y empecé bien, pero la lesión se ha notado. Es algo que le pasa a todo el mundo y no es solo por mi edad (bromea). Si paras un mes, siempre cuesta volver. En Soria ya me encontré mejor que en el partido de casa".

Se notan los cambios en el club que pedía: "Estamos intentando ir todos de la mano y todo va bien. Esperemos que así siga porque es positivo para todos".

Mensaje a la gente: "Es una categoría en la que no deberíamos estar y la gente sigue apoyando. No hay dudas de eso. Pedimos paciencia porque es complicado más allá de que llevemos este escudo y estemos en Tercera División. No es un paseo y toca trabajar mucho".