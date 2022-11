Encuentro en la lluvia que cae, en la necesidad y victoria que entraña tras un octubre desolador, el retrato de la vida cotidiana de la ciudad. Sus charcos forman un mar interior en las baldosas hundidas y se dedican únicamente a reflejar lo que nadie ve, como las suelas de los zapatos o las elevadas peinetas de ciertas iglesias. Ciertamente crean un lenguaje propio.

El otro día se explicó anecdóticamente la diferencia terminológica primigenia entre “convento” y “monasterio”. Monasterio hacía referencia al edificio donde residían las comunidades pertenecientes a órdenes religiosas, mientras que convento sería la propia comunidad, mientras que actualmente lo utilizamos indistintamente. Hoy mismo he recibido una combinación preciosa de palabras referidas a condiciones climáticas “amante de la sequía, amante del estrés hídrico en definitiva” que bien podrían constituir unos versos, con su anáfora marcada y su sonoridad precisa. Todo ello me ha hecho redundar en la importancia de la palabra como vertebradora de la atención. La potencia que tiene una palabra novedosa sobre un discurso anodino. No solamente una palabra novedosa, también vale con una combinación llamativa como “tránsito quebrado”, aludiendo a una planimetría—que rima con “postrimería”—específica cuyo eje no coincide con la entrada y obliga a retorcer el paso, el tránsito. Pero si lo despojamos de la arquitectura, ¿no quedaría mejor en una antología poética? Ut pictura poesis, diría Horacio. “Estereotomía” podría ser un sentimiento y “taracea” una emoción. También me hace pensar en traducción que me produjo un diminuto conflicto interno en un poemario de Rilke. El original diría “chrysoelephantin”, en ese alemán duro al habla, traducido directamente como “crisoelefantina” y figurando en el verso como “de marfil y oro”, con la correcta anotación del traductor explicando este cambio a pesar de la existencia exacta de una palabra. Crisoelefantina me llevó a la Atenea Partenos de Fidias y a las bellas danzantes de la Casa Lis. A la hora de articular un discurso, tanto escrito como hablado, el orden de las palabras, su lugar y su protagonismo ejercen la diferencia entre una atractiva conversación o clase y una voz de la que solo apuntaré sus suspiros.

Por ello, la palabra es una prioridad.