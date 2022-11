La exsecretaria de Estado que quiere ser alcaldesa de Salamanca

La socialista Soledad Murillo ha señalado que es "militante de base" que se presenta a las primarias del PSOE de Salamanca por decisión propia y con el propósito de "intentarlo todo" y "no resignarse" para ganar posteriormente, en el caso de encabezar la lista, las elecciones a la Alcaldía de Salamanca.

En un encuentro con los medios de comunicación, Murillo ha dado a conocer ante los medios su candidatura a las primarias, un proceso electoral interno al que ha decidido presentarse porque asegura que le "preocupa" que el PSOE "siga perdiendo elecciones" en el Ayuntamiento.

"Nosotros llevamos perdiendo elecciones mucho tiempo, no es únicamente el anterior compañero; es decir, llevamos perdiendo elecciones mucho tiempo, sé que es complicado ganar las elecciones, pero quiero ganarlas", ha dicho.

"Entonces, como me preocupa, no quiero hacer de la preocupación una forma de consolarme, de quedarme inactiva, quiero intentarlo todo, con un equipo solvente, con gente que tenga ganas de trabajar, que conozca muy bien la ciudad. Llevamos perdiendo elecciones mucho tiempo y no quería quedarme con la preocupación, no quería quedarme con eso, quería dar el paso, con todo lo que eso significa", ha añadido.

Para ello, ha señalado que propone "un proyecto socialista de ciudad" para una Salamanca a la que llegó en 1992, en la que ha desarrollado su trayectoria, además de responsabilidades que ha tenido en Madrid como secretaria de Estado de Igualdad, a la que regresó después, donde ha sido concejala, y en la que ha dado clase en la universidad hasta hace un año, que se jubiló, ha explicado.

EQUIPO

En cuanto al equipo que le acompañará, Murillo ha defendido que pretende estar acompañada de "personas indiscutibles en cuanto a capacidad, en cuanto a talento", y que ella ha dado el paso "contenta y con ganas" de "devolver a Salamanca" lo que le ha dado a lo largo de las últimas décadas.

Respecto a las informaciones en fechas recientes que vinculan su propuesta a las distintas ejecutivas, ha apuntado que fue ella quien informó al otro aspirante, José Luis Mateos (podrían ser más, pues se pueden sumar otras personas antes de las primarias), y a los órganos socialistas de su intención de aspirar a ser la cabeza de lista del PSOE en las próximas elecciones municipales.

De nuevo, sobre esa "simpatía" desde la dirección del PSOE, ha apuntado: "Pues para gozar de tanta simpatía, nunca he tenido un cargo orgánico en el partido, ni me lo han ofrecido ni tampoco he luchado por ello, nunca. Por tanto, lo de la simpatía será a nivel personal pero no a efectos de Ejecutiva, jamás he tenido un cargo orgánico, jamás, y me sorprende que me identifiquen con el aparato".

"Mi confrontación no es con ningún compañero, es con el Partido Popular de la ciudad de Salamanca", ha asegurado en su puesta de largo ante los medios de comunicación para participar en las primarias del PSOE de la ciudad y encabezar, en el caso de contar con el respaldo de los militantes, la lista socialista en las próximas elecciones municipales.