"No hay perdón de ningún tipo, queremos que no salga de la cárcel", afirma la familia del asesinado en Garrido

"Queremos el máximo posible, pero que no salga de la cárcel, para nada, y cuando salga, alejamiento totalmente porque vive enfrente de mis padres y de la familia". Es el testimonio de la hermana del salmantino que fue asesinado el 28 de agosto de 2021, en el barrio de Garrido, tras recibir varios disparos por la espalda, cuando iba junto a una mujer, que también recibía impactos de balas, aunque en este caso se pudo salvar la vida. En nombre de la familia atendía a SALAMANCA AL DÍA a la puerta de la Audiencia Provincial, donde el acusado fue recibido con gritos de "asesino".

En relación a la posible pena para el acusado pedía, en nombre de la familia, "que le caiga todo, 40, 60 años o hasta que se muera, no hay perdón de ningún tipo". "A ver que dice la Justicia, que es lo que nos interesa, debería de ser implacable en este caso, porque no es lógico, no es normal que salgas a tomar unas copas y que disparen sin ton ni son, ni pelea, ni nada de nada... ", añadía.

Por otra parte, explicaba que la dramática pérdida de su hermano "ha sido muy duro para nosotros, es imposible de asumir para mis padres con 87 y 84 años". Sin embargo, el abogado defensor, Arístides Arias Maniega, aunque reconocía que las pruebas son irrefutables, aludía al estado mental del acusado.

El juicio empieza hoy con la configuración del jurado popular y la declaración del acusado, E.D.Y., exvigilante de seguridad y coleccionista de armas. El miércoles será el turno de los testigos, el jueves el de los peritos y el viernes se hará pública la resolución.

Foto de Vanesa Martins