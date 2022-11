Inscripciones abiertas para la VII San Silvestre Universitaria

La Universidad Pontificia de Salamanca organiza la VII San Silvestre Universitaria, en colaboración con la Diputación Provincial de Salamanca y el Ayuntamiento de Salamanca y con el patrocinio de El Corte Inglés. Se trata de una cita solidaria y en familia, bajo el lema 'Corremos juntos por la Educación'. La carrera de en torno a 6,5 km se celebra el día 26 de noviembre a las 17:00 horas. Además, tendrá lugar una marcha popular de 3km, junto con una carrera infantil de 500 metros.

La presentación de este evento de naturaleza solidaria ha contado con la asistencia del vicerrector de Internacionalización y Estudiantes de la UPSA, Juan Manuel Castro Carracedo; el diputado de Deportes de la Diputación Provincial de Salamanca, Jesús María Ortiz Fernández; el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés en Salamanca, Adrián Rodríguez Losada; y el director del Servicio de Deportes de la UPSA, Alberto Rodríguez Cayetano.

El vicerrector de Internacionalización y Estudiantes de la UPSA, Juan Manuel Castro Carracedo, ha subrayado el carácter popular, formativo y solidario de una carrera que se celebra “en un ambiente lúdico, festivo y educativo”. “Se trata de una propuesta con un cariz más formativo y saludable que competitivo, porque el deporte contribuye a forjarnos como personas”, ha concluido el vicerrector.

En esta misma idea ha incidido el director del Servicio de Deportes de la UPSA, Alberto Rodríguez Cayetano, quien ha destacado “el compromiso de la Universidad con la sociedad salmantina a través de la práctica deportiva, ofreciendo una alternativa lúdica y saludable”. Rodríguez, además, ha recordado las actividades complementarias organizadas para niños y acompañantes.

El director de Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés en Salamanca, Adrián Rodríguez Losada, ha mostrado su satisfacción por volver a colaborar con la San Silvestre Universitaria, “una cita que aúna cuatro pilares fundamentales que merecen ser apoyados cada uno de ellos: deporte, entendido como salud; solidaridad con un proyecto social; educación, como actividad formativa; y familia, por las actividades que se organizan alrededor de la carrera”.

Finalmente, el diputado de Deportes de la Diputación Provincial de Salamanca, Jesús María Ortiz, ha agradecido a la UPSA su apuesta por el deporte vinculado a valores solidarios. En esta misma línea, ha señalado el doble cometido solidario y educativo de esta carrera, incluida en el X Circuito de Carreras Populares de la Diputación de Salamanca. "Felicito a los organizadores por manteneros en el tiempo y os animo a que sigáis fomentando el deporte y disfrutarlo en familia en esta fiesta del atletismo", ha dicho el diputado, quien, además, ha aplaudido la colaboración con la acción social de Cáritas Diocesana.

Tres modalidades

La VII San Silvestre Universitaria cuenta con tres propuestas: carrera popular, carrera infantil y marcha popular. La carrera popular (a partir de 18 años) comenzará a las 17:00 h y tendrá un recorrido de 6,4 km con un tiempo máximo para completar la prueba de 75 minutos. Por su parte, la carrera infantil se dirige a menores de 18 años y se han establecido dos categorías: ‘Carrera Benjamín-Alevín’ (entre 8 y 12 años) y la ‘Carrera Infantil-Cadete Junior’ (entre 13 y 17 años). En ambos casos, comenzará a las 16:00 horas con un recorrido de 500m. Por su parte, la marcha popular, con un recorrido de 3km, arrancará a las 17:10 h.

El evento, cuyo objetivo es ofrecer a la ciudadanía una actividad alternativa y saludable a través de la actividad física y el deporte, se encuentra inscrito en el X Circuito de Carreras Populares de la Diputación de Salamanca y está autorizado por la Delegación Provincial de Atletismo de Salamanca.

Inscripciones

El precio de las inscripciones es de 7 euros, tanto para la carrera popular como para la marcha popular, y la prueba infantil tiene un coste de 3 euros. Dada su naturaleza solidaria, parte de la recaudación de las inscripciones se destinará a Cáritas para ayudar a familias necesitadas. El límite de inscripciones es de 2.000 personas.

El recorrido cuenta con una meta volante en el kilómetro 3, a la altura de la Sede central de la UPSA (C/ Compañía), cuyo ganador -tanto en la categoría masculina como femenina- deberá finalizar la prueba.

Para inscribirse, tanto en la carrera como en la marcha, se puede hacer de dos formas:

1) Online a través de la web https://www.orycronsport.com/competiciones/31016 o en el botón de inscripción directo (hasta el día 24 de noviembre a las 21:00 horas).

2) Presencial en las mesas informativas que se instalarán en la Sede central de la UPSA o bien en el Servicio de Deportes ubicado en el Edificio Multiusos del Campus Champagnat, de 9:00 a 14:00 h (del 21 al 24 de noviembre).

La recogida de dorsales, camiseta y bolsa de corredor se hará exclusivamente en la 6ª Planta (Deportes) de El Corte Inglés de Salamanca, los días 24 y 25 de noviembre, de 10:00 a 14:30 h y de 17:00 a 20:30 h. Es imprescindible presentar la confirmación de la inscripción (que llegará por email) o el DNI.

Recorrido de la carrera

El recorrido de la carrera comenzará y finalizará a la altura del Edificio Multiusos de la UPSA, ubicado en la C/ Henry Collet, 90-98 y discurrirá por las siguientes calles: C/ José de Lamano Beneite, Glorieta Francisco López Villalobos, Puente de la Universidad, Avd. José Núñez Larraz, Avd. del Padre Ignacio Ellacuria, Carril Bici situado en las Salas Bajas y por debajo del Puente Sánchez Fabrés, Parque Elio Antonio de Nebrija, acceso al Puente Sánchez Fabrés ocupando únicamente el carril más próximo a la acera sentido “Ciudad Centro”, Paseo de San Gregorio, C/ Palma, Plaza Donados, C/ Rabanal, C/ Carniceros, C/ Cañizal, C/ La Compañía, Rúa Antigua, Plaza San Isidro, C/ Libreros, C/ Veracruz, C/ Tentenecio, C/ Ribera del Puente, Puente Romano, Carril Bici del Paseo del Progreso, Parque Elio Antonio de Nebrija, Carril Bici situado bajo el puente Sánchez Fabrés, Avd. Del Padre Ignacio Ellacuria, Avd. José Núñez Larraz, Glorieta Francisco López Villalobos, C/ José de Lamano Beneite y llegada a la meta en la C/ Henry Collet, 90-98.

A la altura de la sede central de la UPSA habrá una meta volante (km 3), que ganará el primero en llegar, tanto a nivel femenino como masculino, teniendo que finalizar la prueba.

En cuanto a las categorías, la carrera tendrá varias: Popular Absoluta (masculina y femenina), Popular Alumnos de la UPSA (masculina y femenina) y Popular PAS y PDI de la UPSA (masculina y femenina) y está abierta a toda clase de corredores, federados o no federados, mayores de 18 años que no se encuentren sancionados por alguna Federación de Atletismo. Asimismo, la participación de atletas extranjeros quedará regulada según la normativa de la Real Federación Española de Atletismo.

Premios

Los tres primeros clasificados de cada categoría de la carrera competitiva, tanto masculinos como femeninos, recibirán sus respectivos trofeos y una tarjeta regalo de El Corte Inglés. También, se entregará un obsequio al primer clasificado -masculino y femenino- de la meta volante, siendo obligatorio finalizar la prueba. Por su parte, los premios de la carrera infantil consistirán en medallas para los participantes.

La entrega de premios se llevará a cabo junto a la Facultad de Comunicación (Campus Champagnat) y, además, los corredores podrán disfrutar de la zona after runner, con servicio de fisioterapia y avituallamiento. También se realizarán varios sorteos con el número del dorsal.

