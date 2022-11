¿Quién protege nuestros datos personales?

Esta es la pregunta que la mayoría de los ciudadanos nos hacemos cada 8 o 9 veces de 10 que suena el teléfono.

Además de nuestra carta magna los españoles contamos con una ley que garantiza nuestro derecho a la intimidad protegiendo nuestros datos personales y prohibiendo su libre circulación sin permiso previo, pero sea porque los responsables de que se cumpla no se la han leído, sea porque tienen permiso para incumplirla, lo cierto es que la ley no sirve absolutamente para nada.

Ni siquiera los que tenemos la precaución de no facilitar nuestros datos personales más que a los organismos oficiales, empresas y entidades con las que tenemos contacto y son imprescindibles, nos vemos libres de recibir a diario varias llamadas de firmas comerciales que ni siquiera conocemos, de compañías telefónicas con las que nunca tuvimos contacto, de empresas eléctricas que no son la nuestra, de entidades bancarias en las que nunca pisamos... y lo más grave de todo: de los expertos en estafas que ni dándoles carrera somos capaces de acabar con ellos.

Para que nos libren de esta persecución ni sirve pedírselo por las buenas, ni sirve pedírselo por las malas, ni sirve el no descolgar el teléfono porque insisten desde líneas con otros números. A estas molestias que si no acaban con nuestra paciencia sí acaban con nuestra educación, hay que añadirle un problema más serio: no es nada raro que ignoremos una llamada que sí era para nosotros y convenía atenderla.

Tan verdad es que nosotros firmamos el consentimiento en los organismos, empresas y entidades correspondientes, como que ellos se comprometen a no utilizar nuestros datos más que para la gestión relacionada, pero lo cierto es que nuestro nombre, dirección postal y teléfono circulan por todo el territorio nacional sin que nadie nos explique quién los facilita, por qué y a cambio de qué, porque comunicar con ellos es misión imposible. ¡Qué lástima!, mejor dicho, ¡qué vergüenza!