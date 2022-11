El Tormes, primer Centro Comercial 'Cero colillas'

Si una colilla contamina 500 litros de agua, tarda 12 años en eliminarse y arroja a la naturaleza 2.500 componente químicos habrá que hacer algo, ¿no? Esa es la premisa con la el Centro Comercial El Tormes asume el objetivo de “cero colillas”.

Según ha señalado este lunes la gerente de El Tormes, Cuca Gonzalo, en el marco de la presentación de esta nueva acción: “El equipo de limpieza del Centro Comercial ha logrado recoger más de 60.000 colillas en nuestro aparcamiento en los últimos cuatro meses. Nuestro objetivo no es sólo recoger las colillas; hay algo que es quizá más importante, y no es otra cosa que concienciar a la gente de la importancia de no arrojarlas al suelo. Además, nuestro sistema permite la recogida de las colillas y su traslado a una planta de reciclaje”.

También estuvo presente en este acto el gerente y GGCC Zona Centro del Grupo SIFU, Alberto Fernández Vidal, quien hizo un repaso sobre el proyecto en cuestión que ha llevado al CC El Tormes a ser el primer Centro Comercial de toda España que se ha adherido a la campaña ‘cero colillas’. “El proyecto Ecomegot (empresa que se encarga del reciclaje) se apoya en cuatro pilares: recogida, concienciación, reciclaje y segunda vida”, indicó.

Para el primero de los pasos, la recogida, “se centra en agrupar todas las colillas en unos ceniceros habilitados al efecto en los puntos de entrada al Centro Comercial. El segundo paso, la concienciación, nos sirve para poder trasladar el compromiso de todos los espacios con el fin de evitar la existencia de residuos y que las personas seamos responsables y conozcamos la importancia de no tirar una colilla al suelo”, explicó Alberto Fernández Vidal.

El tercer paso es el del reciclaje, de modo que las colillas “se trasladan a una planta especializada (Ecomegot) evitando cualquier tipo de contaminación generada por las mismas. Y, por último, el cuarto proceso es el de dar una segunda vida a las colillas, porque al reciclarlas se genera un nuevo material para otro posterior uso”, concluyó el gerente y GGCC Zona Centro del Grupo SIFU.