Selección española, para gustos los colores

El seleccionador Luis Enrique presentó el día 11 su lista de seleccionados que, como era de esperar, no coincide con la de ningún periodista ni ciudadano de a pie aficionado al fútbol. Era lo esperado. Somos así en la "Piel de Toro". Y Luis Enrique pocas veces busca la unanimidad.

Sin embargo, el seleccionador cometió su particular error estrategico cuando aseguró: "Es la Selección Luis Enrique". Lo que, teóricamente, nos excluye a los demás en momentos históricos que no están previstos para estas disquisiciones, Porque el hecho de que cada cual tenga sus propios gustos futbolísticos no significa que todos al unísono no nos alineamos con la Selección española (De todos los españoles, no solo del de Gijon). Estos errores son típicos de las personas que juegan a la defensiva mental y pretenden convencernos de que ellos "son los que mandan", encima sermoneándote con bronca incluida

Insisto, en cuestiones de fútbol o de religión, cada cual puede tener su opinión y sus razones perfectamente documentadas, lo que no significa estar en desacuerdo con el seleccionador o el obispo de turno. Reflexionemos si no por que 8 jugadores de la Selección no son titulares en sus equipos; por qué algunos goleadores importantes que no viajan son más efectivos que otros que si van a Catar; por qué algunos defensores cuestionados generalmente serán de la partida a costa de otros más experimentados y de evidente rendimiento en sus equipos; etcétera.

Vaya por delante, a pesar de lo comentado, que a mi si me gusta el conjunto, aunque casi 20 jugadores no hayan participado en ningún Mundial anterior. Y una vez publicado el conjunto de seleccionados, todos deberíamos animar al unísono. Ahora bien, no creo que lleguemos a semifinales. Si así fuera, por entonces no deberíamos hacer fuego del árbol caído. Y si jugásemos la final, tiraríamos cohetes...

Ya se sabe que, cuando se gana, todos nos unimos en torno al "¡Hemos ganao, hemos ganao... El equipo Colorao..!"