Es agradable descubrir iniciativas ciudadanas salmantinas comprometidas. Las puertas de su tienda sí se cierran.

Transcurridos unos meses, sigo sorprendido por la respuesta de parte de la población al ahorro energético pedido por el gobierno. Con la información existente sobre los problemas energéticos y ambientales del planeta tan interrelacionados, asombra tener que pedir a una sociedad de las opulentas del planeta esfuerzos asumibles para ajustar el consumo de energía en tiempos de crisis. Pero el problema viene de atrás, las puertas abiertas en comercios y otras actividades no es nuevo, es una expresión más del quimérico capitalismo derrochador. Por no hablar de las sandeces contra apagar las luces de escaparates a las 10 de la noche. Todo jaleado sin rubor por irresponsables mediáticos en nombre de una libertad que secuestran continuamente.

Campaña gubernamental (UCD) consecuencia de la crisis del petróleo de los años 70. Tan actual.

Lo peor es descubrir demasiados conciudadanos con problemas para afrontar no ya el derroche, sino el confort mínimo exigible acorde con el supuesto nivel de nuestra avanzada sociedad. Por fortuna este gobierno, a pesar de sus fallos, parece ser más consciente de regir personas y no objetos económicos como el anterior. Pero lo de arrimar el hombro todos los gobernados, y algo tan simple como cerrar una puerta para evitar el derroche energético lo es, parece costarles a algunos demasiado. Por no hablar de contribuir a una mayor justicia social con impuestos. Regodearse sin vergüenza, además, es lisa y llanamente insultar a esos compatriotas que lo pasan mal. Llenar unos muy pocos sus bolsillos y hacer gala de insolidaridad no tiene calificativo.

Posible evolución de la subida de temperaturas según distintos escenarios. Climate Action Tracker.

Aunque pretendamos estar en una crisis puntual y artificial, por la invasión de un país, no se puede desatender el contexto tantas veces aquí mencionado. Ningún problema es hoy tan acuciante como frenar la emergencia climática, la crisis energética mundial solo prueba lo rápido que degradamos el planeta, muriendo gente, y lo dopadas de combustibles fósiles que están nuestras economías. Nos avisa la COP 27*, auspiciado por Naciones Unidas, sobre la velocidad de subida de la temperatura media, ya 1’2 grados, y nos quedamos sin tiempo para evitar superar al comprometido internacionalmente 1’5ºC. Sin dejar a nadie atrás.

España no puede basar parte de su futuro convirtiéndose en el repartidor del Gas (Natural) europeo. Somos uno de los territorios más afectados del entorno europeo. La extrema ola de calor continuada durante todo el verano, la sequía o lluvias torrenciales, muestran claramente la enorme vulnerabilidad de nuestros ecosistemas al calentamiento global. Resulta gracioso escuchar a Arias Cañete en Salamanca "Ahora más que nunca hay que impulsar el desarrollo de las renovables como fuente de energía limpia". Me alegra su reconversión, tras la devastadora política energética contra las renovables del gobierno a cuya mesa se sentaba.

Mientras ayuda a jalear el derroche energético de algunos, el Ayuntamiento se descuelga con su clásica eliminación de arbolado maduro para no quitar espacio al coche. Pretendiendo no entender su aportación al problema ambiental. El futuro carril bici por el Paseo de San Vicente, a pesar de sus decenas de metros de ancho, se lleva por delante invariablemente 46 árboles maduros. Según la concejala de Medio Ambiente “retirada y traslado”, confiemos no lo impidan sobrevenidas dificultades técnicas. De paso inauguran una inútil carretera de 4 carriles y aparcamientos junto al río, o exhiben la renaturalización de una calle conservando el gran espacio actual para el coche. Todo muy sostenible.

*27ª Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático (COP27)

Por si no encuentra sitio el Ayuntamiento, este solárium con apariencia de parque podría ser un buen destino para los 46 árboles que innecesariamente retiran y trasladan.