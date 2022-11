Richard Huerta vuelve a pelear y ya mira al futuro para "hacer un calendario internacional lo más amplio posible"

Richard Huerta ha vuelto a pelear y lo ha hecho de la mejor manera posible, dado que ha competido en la Liga Last Round, cuya cuarta ha sido su Salamanca natal, y se ha proclamado vencedor en Kick Light -89kg, Kick Light -94 kg y Grand Champion tras superar la lesión que sufrió en el tendón del biceps izquierdo, el músculo que permite la movilidad del brazo y realiza la flexión del codo, cuando estaba compitiendo en Hungría a nivel internacional.

Por ello, el luchador ha comentado a SALAMANCArtv AL DÍA cómo han sido este casi medio año sin poder luchar y disfrutar de su gran pasón: "Las primeras semanas han sido duras hasta saber si había que operar o no. También me limitaba en el trabajo y el día a día, pero por suerte todo ha ido más o menos bien al ser una recuperación lenta. He conseguido volver a buen nivel y da un poco de rabia no haber participado en el Campeonato de España y no acudir a las concentraciones para el Europeo".

Sin embargo, el charro ya no mira atrás y ha comentado que las sensaciones de su retorno han sido "muy positivas por ver que aficionados, competidores y entrenadores se han preocupado por mí. Se alegran de que esté de vuelta y eso es muy importante". Mientras, Huerta ha añadido que "iba con una estrategia muy marcada para los cinco combates y todos han sido un calco. Me ha servido para ganar, pero no me esperaba poder hacerlo de ese modo al ser algo conservador para no asumir más riesgos de la cuenta".

Entre tanto, Richard se ha catapultado al primer puesto de uno de los rankings de la Liga Last Round: "Solo he podido ir a dos de las cuatro fases, pero es un premio al hecho de preparar todo a conciencia. Estoy contento de haber podido conseguir esos resultados dentro de KickLight -69kg, que posiblemente es la categoría en la que más gente haya".

Por último, el conocido kickboxer ha dado esta temporada "por cerrada" y está "deseando que empiece la siguiente para intentar hacer un calendario internacional lo más amplio posible y buscar nuevos retos a nivel personal con otros proyectos de negocio".