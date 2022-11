La Carrera del Roscón soplara las velas de su décimo aniversario junto a la solidaridad el 8 de enero

Paradinas comienza los preparativos para poner en marcha la X edición de su reconocida Carrera del Roscón, evento que espera ser nuevamente multitudinario y que contara como es habitual con un marcado carácter solidario.

La prueba tendrá lugar el domingo 8 de enero de 2023, desde las 11 de la mañana, y ya tiene abiertas las inscripciones a través de la página de Orycronsport, teniendo un precio de 3 euros para categorías infantiles y 8 euros para la categoría absoluta hasta el 10 de diciembre. A partir de esa fecha llevara un coste de 10€ hasta el 5 de enero.

Para este décimo aniversario la organización ha preparado novedades como una paella gratis para todos los participantes en las diferentes categorías de la carrera, algo para lo que solicitan que, con la inscripción, especifiquen si se quedaran o no a comer con el fin de organizar las raciones a preparar.

Ademas de esto, se habilita también una inscripción para todos los acompañantes o para quienes no corran pero si quieran formar parte de la comida, algo que lleva un coste de 5 euros por persona.

Como ya es habitual, la categoría absoluta recibirá una amplia bolsa del corredor con camiseta, roscón de reyes, productos que vaya consiguiendo la organización aparte de una medalla conmemorativa. La categoría infantil tendrá bolsa del corredor con los productos que la carrera consiga y medalla conmemorativa del X aniversario.

El limite de inscritos será de 350 personas en categoría absoluta y 150 en infantil reservando la organización cambiar estos topes de una categoría a otro no rebasando los 500 participantes para poder así controlar las bolsas del corredor, camisetas, roscones etc etc

La solidaridad será un año mas gran protagonista, ya que el sobrante económico que genere la carrera irá destinado al Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca y a la Fundación El Sueño de Vicky ( Fundación que lucha contra el cáncer infantil).