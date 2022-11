Eloy Baz, transportista salmantino: “Llevo más de 40 años en este sector y siempre hemos estado igual; y va a peor”

A tan solo unas horas del nuevo parón indefinido, este salmantino no sabe qué hará. “Después del parón de Marzo, la situación no ha mejorado nada”, explica

Eloy Baz es un transportista salmantino que lleva más de 40 años al frente de un volante, conduciendo su camión por España y Portugal. Ante la difícil situación que está viviendo el sector del transporte en la actualidad, echa la vista atrás. A cientos de kilómetros de Salamanca, me atiende por teléfono cuando tiene un breve descanso y recuerda que “nunca hemos pasado una situación como la que estamos viviendo ahora, es verdad que siempre ha estado la cosa complicada, pero tanto tanto como ahora no".

Actualmente, él mismo dice que es una situación que se está pasando mal. "La cosa está muy justilla. Es muy complicado porque bajan los precios pero sube el precio del combustible. Cuando empecé pagaba el gasoil a 60 pesetas, y ahora vale a 2 euros”. Además a eso hay que sumarle el mantenimiento del camión. “Las ruedas, el aceite… son muchas cosas, es una situación complicada”.

El pasado mes de marzo estuvo en el paro indefinido ya convocado, pero desde entonces “la situación no ha mejorado nada”, explica. “Nos ofrecieron los 20 céntimos de descuento, que fueron para todo el mundo, pero entonces costaba el combustible 1,80 o 1,90. Ahora lo han vuelto a subir, y los 20 céntimos ya no valen para nada”.

Eloy viaja por España y Portugal, donde además los precios son todavía más altos. “Yo no he repuesto nada en Portugal, porque la diferencia es muy importante. Son 5000 litros al mes”.

Pero, ¿sale rentable en la actualidad su trabajo? “Sale lo justo. Para llevar el sueldo a casa y algo más que queda libre”, aunque depende de cada caso. Eloy es autónomo, por lo que tiene que tener en cuenta el pago de esta cuota. “Hay que cuidar cada detalle. Evitas autopistas, comparar, coger viajes un poco dentes, porque uno bueno no hay”.... Ahora, a unas horas de comenzar el nuevo parón convocado, no sabe qué va a hacer.

El lunes Eloy estará en Portugal, donde no hay parón. “En principio estaré en Portugal y cuando venga a ver que pasa, que me encuentro. Aunque no estoy seguro”, explica. “Llevo 40 años en esto y siempre hemos estado igual, pero va a peor”, lamenta.