Padilla: "Somos conscientes de que ahora viene lo más duro en el Salamanca UDS y no podemos dejarnos puntos en estos partidos"

Marc Padilla, jugador del Salamanca UDS, ha concedido una entrevista a este medio de comunicación en la que ha hablado de su lesión, su nivel, el año que está haciendo su equipo y más temas.

Lesión: "Me encuentro bien. Fue una sobrecarga y no estaba al 100%, por lo que dijimos que lo mejor era no forzar por las molestias que tenía. La semana de parón viene bien para descansar y recuperar".

Semana de parón: "Estamos pensando ya en el próximo partido, aunque el estímulo de competición no esté en el fin de semana. La mente anda puesta en el Mirandés B como si hubiese Liga esta semana para tomárnoslo lo más en serio posible. Se habló de jugar algún partido (con la base), pero no nos han vuelto a comentar nada".

Su rendimiento: "Estoy jugando de extremo, que es una posición en la no solía jugar mucho... o prácticamente casi nada (ríe). Me voy encontrando bien, aunque me falta tener un poco más de llegada al área y meter algún gol. Cuando entre el primero, seguro que entran todos de golpe".

Posición de extremo: "María me comentó que había un hueco en esa posición y en pretemporada ya me probó un par de veces. Me vi bastante bien a nivel ofensivo y defensivo. Él decidió dejarme ahí y yo estoy encantado".

Astorga y Arandina en el horizonte: "Somos conscientes de que ahora viene lo más duro y no podemos dejarnos puntos en estos partidos. Esto es muy corto y la primera vuelta se acaba dentro de nada. Nosotros dependemos de nosotros mismos y si ganamos al Astorga, eso ya nos sirve. La Tercera es una categoría complicada y su racha es complicada de mantener".

Afición: "Es un club muy profesional y gracias a ellos nosotros damos el máximo".