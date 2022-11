Atractivas ofertas en El Corte Inglés por el Día Mundial del Shopping

El Corte Inglés inicia hoy cuatro días de descuentos irrepetibles y ofertas únicas en todas las áreas de venta. La campaña contará con ofertas icónicas, y se extenderá hasta el domingo 13 de noviembre, para celebrar el “Día Mundial del Shopping”.

En el departamento de pequeño electrodoméstico hay una gran oferta, como el aspirador de escoba recargable de la marca Roidmi M10 sin cable, que lleva de regalo una batería extra, y que estos días sale a 139 euros (antes 199 euros).

Otro de los productos estrella que la compañía ha querido destacar como “flechazo” para el cliente, es el teléfono móvil Samsung Galaxy S22 Plus 256gb en color negro, cuyo precio habitual es de 1.109,90 euros y que en esta campaña estará a 990,90 euros, llevándose de regalo los auriculares Galaxy BUDS 2 PRO.

Y en el área de moda y complementos, el artículo más representativo es un bolso de mano de la firma Guess Kristle en marrón claro con varias asas, que de 145 euros pasa a 87 euros durante esta campaña.

En moda masculina, una parka de la marca Timberland 3 en 1 con capucha en color verde sale a 259 euros, de 370 euros que cuesta habitualmente. Y en joyería, destaca el anillo de la marca Diamonds El Corte Inglés de oro y diamantes por 641,25 euros, costando antes 855 euros. Es el momento perfecto para adquirir abrigos, parcas, plumas y equiparse de cara al frío que ya ha llegado.

Asimismo, en el área de deportes, destacan unas zapatillas Adidas de running de hombre EQ21 Run, que, de 84,95 euros, se quedan en 59,99 euros.

Y en el área de alimentación, y pensando ya en la Navidad, la compañía destaca el jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, de 7 kg, que estos días estará a 99 euros (14,14 €/kg). Además, el cliente podrá obtener un 15% de bonificación* en todas las compras superiores a 50 euros de alimentación, droguería y perfumería. (*Bonificación canjeable en compras superiores a 60€ en alimentación, droguería y perfumería de Supercor Supermercados, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, del 14 al 19 de noviembre de 2022).

En el departamento de hogar y muebles, el cliente también podrá adquirir la butaca marca Wagner por 345 euros, pensada especialmente para darse un pequeño capricho estos días.

El área de cultura y ocio destaca, entre las grandes ofertas en esta campaña, un tocadiscos Crosley portátil Deluxe BT, que, de 99,95 euros, pasa a costar 69,96 euros.

Y un capricho perfecto para autoregalarse antes de Navidad son los perfumes y los cosméticos, como Eau de Toilette 212 de Carolina Herrera, Heroes For Him 90 ml Carolina Herrera, que pasa de costar 100 euros a 65,95 euros en esta campaña, o Eau de Parfum 212 Heroes For Her 80 ml Carolina Herrera a 77,95 euros, cuando su precio habitual es de 116,50 euros.