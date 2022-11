Las rutas de otoño

Si hay una estación bonita para hacer escapadas al campo sin duda es el otoño. Esta estación es siempre una época mágica para hacer rutas y escapadas rurales, todo acompaña: los colores, la abundancia de frutos, el cielo y los paisajes.

Incluso la lluvia es diferente, detrás de una ventana no se siente igual desde casa o el trabajo. Mientras escribo paro un momento para escuchar y observar a través de la ventana cómo llueve mientras me planteo lo que significa el bello arte de no hacer nada. El caso es que me entran unas ganas tremendas de planificar una escapada de fin de semana a la costa, a una casita rural que esté junto al mar, y tener como única distracción una chimenea de leña. Pienso lo bien que sentaría pasar allí una noche tranquila y sentir que te despiertan los pájaros, las olas o el viento para variar, no el despertador, tener la posibilidad de seguir durmiendo o disfrutar de ese ratito con calma, siendo consciente de que ahí el tiempo es tuyo.

El otro día leí que “si no eres feliz con poco, tampoco serás feliz con mucho” y es cierto; con los años me he dado cuenta de que cada día puede ser especial. Mi vida es un poco así, llena de momentos en los que he aprendido que no tener lo que quieres no debe hacerte sentir infeliz. Si tu decisión es ahorrar para un gran viaje, pues lucha por ello, o quizá desees simplemente disfrutar del día a día con los que te rodean, pues a disfrutarlo también. Se trata de pensar en qué empleamos nuestro dinero, que al final viene a ser lo mismo que en qué empleamos nuestro tiempo. Sueña con lo que quieras tener, que igual es un coche, una casa o más tiempo para disfrutar de tus hobbies o de tu gente, pero teniendo claro que no vale la pena “dejar de vivir” para conseguir esas cosas.

Qué diferentes podemos ser todos, lo que para unos puede suponer un planazo disfrutar de un fin de semana de ruta, para otros quizá sea salir y quedar con los amigos de fiesta. Para mí quiero la paz y la calma, tomarme la vida sin prisa, quizá con preocupaciones tales como encontrar un marcapáginas para el libro que lleva tiempo esperando en la mesilla. No quiero decir que no me guste la fiesta, que sí, pero hoy me atrapa más la idea de salir a conocer rutas, con el simple pretexto de andar, siempre en libertad y conscientes de lo que nos rodea. Y viendo llover desde casa sueño que el trayecto pueda ser por la costa, escuchando el mar o adentrándome en algún bosque, caminando a mi ritmo, observando lo que hay a mi alrededor y gozando de cada uno de los pasos.