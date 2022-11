Jon Rojo: "Estoy muy agradecido por cómo me hacen sentir en Unionistas y ha sido uno de los alicientes para volver"

"La afición siempre ha tenido un cariño especial conmigo y he sentido su apoyo incluso antes de que se cerrase el fichaje", ha espetado el defensa

Jon Rojo, jugador de Unionistas, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA -a través de esta entrevista- en medio de una semana atípica por el parón liguero a causa de la disputa de la primera eliminatoria de Copa del Rey.

Semana extraña: "Nos falta el aliciente del 'finde', que es la motivación semanal que tienes. Los entrenamientos están saliendo muy bien a nivel de intensidad. Tenemos un partido amistoso, pero vendrá bien el descanso para despejar la cabeza".

Ambiente en el vestuario: "Ya de por sí suele ser muy bueno, incluso en semanas anteriores en las que los resultados no terminaban de llegar. Cuando se gana, todo se vive de una manera distinta y la gente está muy contenta".

Mejor momento del curso: "Los resultados no llegaban y es lo que podía llegar a generar inestabilidad, pero estamos viendo que todo va dando sus frutos".

Alejados del descenso en el parón: "Aún es pronto y si ganas dos partidos ya te metes en la pomada. Siempre hemos mirado hacia arriba y no hemos tenido miedo al descenso".

Talavera: "Es un partido en el que no podemos relajarnos y no debemos ser los primeros a los que gane. Nos está apretando el míster para que no nos relajemos, que es como debe ser".

Amistoso con la Segoviana: "Nos viene bien en el sentido de mejor competir contra un equipo que solo estar entrenando toda la semana. Se repartirán minutos para coger ritmo".

Su vuelta a Unionistas: "Estoy volviendo a recuperar las buenas sensaciones de hace dos años. Siento confianza por parte del club y el míster. Eso se va notando en el terreno de juego e intentaré seguir mejorando para ayudar al equipo".

El calor del público: "La afición siempre ha tenido un cariño especial conmigo y he sentido su apoyo incluso antes de que se cerrase el fichaje. Estoy muy agradecido por cómo me hacen sentir en Unionistas y ha sido uno de los alicientes para volver".