El Piensos Durán Albense presenta su nueva camiseta para esta temporada

El salón de plenos del Ayuntamiento ha acogido la presentación de la nueva equipación del Piensos Durán Albense para la temporada 2022/23. A este acto han acudido Óscar Gonzalez, entrenador del equipo, Irene Aparicio, diseñadora de la equipación, Paula Arroyo, representante de las Escuelas Deportivas, Cocepción Miguelez, alcaldesa de Alba de Tormes, Miguel Ángel González, Prior de los Carmelitas descalzos, Emilio Vicente, párroco de Alba de Tormes y Miguel Ángel Durán, de la empresa Piensos Durán, patrocinador principal del equipo. Además, también han estado presentes parte del equipo y representantes de otras empresas colaboradoras como Comercial Anaya, Pastelerías La Madrileña, Carpe Motor, Hotel Alameda, Inmobiliaria Alba, CE Consulting, Reale Seguros.

En primer lugar ha querido intervenir Óscar González con un breve discurso en el que ha explicado el significado de la camiseta "como algo especial para la afición y para el equipo. Por un lado, la parte delantera de la camiseta lleva la pluma de Santa Teresa. Ha explicado que “quieren llevar los lemas de Santa Teresa por toda España y que esos valores que ella transmitía son los que lleven al equipo a un mejor nivel”.

La pluma de Santa Teresa y Alba de Tormes, en la camiseta

En la parte trasera de la camiseta aparece la silueta de Alba de Tormes porque como ha dicho Óscar “El Piensos Durán Albense va a llevar a Alba de Tormes por toda Castilla y León con lo orgullosos que estamos de ser albenses “, por ello ha querido aprovechar para agradecer al Ayuntamiento su gran apoyo en esta andadura.

Por último no ha querido olvidarse de los patrocinadores los que siempre han estado y los que se han ido uniendo en los últimos años, y por supuesto a la afición que cada fin de semana baja al pabellón a animar al equipo y su acompañamiento en cada partido que juegan fuera de casa porque “todos los equipos quieren venir a jugar a Alba gracias al buen ambiente que genera la afición en cada partido”, ha destacado el entrenador. Por su parte, Paula Arroyo ha querido dar las gracias a cada aficionado no solo a los que van a los partidos si no a “todos los que llevan la camiseta a cada lugar al que viajan, en acontecimientos importantes, al colegio o en días especiales”.

Valores humanos, teresianismo y un ejemplo a seguir

Por su parte la alcaldesa, Concepción Miguélez, ha querido acentuar “los valores humanos que se transmiten en las escuelas deportivas a los más pequeños'' y agradece el tiempo invertido por cada miembro del equipo para que todo esto sea posible.

Miguel Ángel González, prior de los Carmelitas Descalzos de Alba de Tormes, ha dado la enhorabuena al equipo por elegir llevar este símbolo de Santa Teresa como es la pluma. “Llevar la pluma es llevar un símbolo distintivo de Alba de Tormes en cada partido” ha destacado el prior.

El párroco, Don Emilio Vicente, ha recordado el esfuerzo que hizo Santa Teresa para crear cada una de las fundaciones, “para que en cada partido sigan su ejemplo y nunca se rindan”

Irena Aparicio, ha agradecido que el Piensos Durán Albense "contará con ella para este bonito proyecto" y ha deseado al equipo “que la pluma os de la misma suerte , que me dio a mí en su momento”. Por último Miguel Ángel Durán destacó “la suerte que tiene Alba de Tormes de contar con estas Escuelas Deportivas y un equipo de 2B como este” y anima a la gente a seguir colaborando y apoyando al equipo.