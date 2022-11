Andrés Duque clausura la décima temporada de Visiones Contemporáneas en el DA2 

Las obras del cineasta y artista Andrés Duque serán las encargadas de completar la décima temporada de “Visiones Contemporáneas, últimas tendencias en el cine y vídeo en España”, un proyecto comisariado por Playtime Audiovisuales (Enrique Piñuel y Natalia Piñuel) en el DA2 de Salamanca.

Cineasta español nacido en Caracas (Venezuela). Su obra transita por las fronteras de la no-ficción, con un fuerte carácter ensayístico y documental. Más que planificar de antemano, encuentra sus películas, las cuales surgen de experiencias personales que le acaban embarcando en viajes obsesivos o de personajes con los que conecta de manera especial y que tienen una historia que pide ser contada; trabajando en su cine, fundamentalmente, en torno al retrato y el autorretrato.

Su amplia y diversa formación como periodista, guionista y realizador le llevó a Barcelona en el año 2000 donde cursó el Máster en Documental Creativo en la Universidad Autónoma siendo ahora uno de sus profesores.

Las obras presentadas en este Ciclo responden a ese trabajo e investigación en la periferia de la no-ficción y los márgenes del ensayo audiovisual en torno al retrato y los personajes extremos, pero también haciendo referencia a la identidad de director migrante en territorio español. Andrés Duque se posiciona y sitúa en un lugar incómodo, eligiendo formalmente una estética no sólo inmigrante sino directamente nómada. Duque maneja sensibilidades que no se sostienen por sus raíces culturales, sino por unos deseos que permiten cruces identitarios y artísticos. Repensar el denominado transnacionalismo, no desde una lógica capitalista sino desde una concepción personal pluridentitaria, que permite desdibujar las fronteras, siendo por lo tanto liberadora para el propio artista.

Con cinco largometrajes dirigidos hasta la fecha: Color perro que huye (2011), Ensayo final para Utopía (2012), Oleg y las raras artes (2016), Carellia Internacional con movimiento (2019) y Monte Tropic: una historia del confinamiento (2022) y numerosas obras de corta duración, ha exhibido en centros de arte nacionales como MNCA Reina Sofía, CA2M y La Casa Encendida de Madrid, MACBA de Barcelona, MUSAC de León o Artium de Vitoria e internacionales como MUMOK - Museo de Arte Moderno de Viena, GARAGE - Museo de Arte Contemporáneo de Moscú o el Museo del Hermitage en San Petersburgo y ha sido seleccionado y premiado en algunos de los festivales internacionales de cine más prestigiosos: Festival de Róterdam (Paises Bajos); Viennale (Austria); FidMarseille y Cinema du Reel (Francia); BAFICI (Argentina); FICUNAM (México); Jihlava (República Checa) o Festival Punto de Vista (España) por citar unos pocos. En el año 2013 recibió el premio ciudad de Barcelona y en 2017 la beca Multiverso de Videoarte de la Fundación BBVA.

Esta será la primera vez que su obra se expone en Salamanca.

Encuentro con el artista

Con motivo de la inauguración de esta exposición, hoy a las siete de la tarde está prevista una master class con Andrés Duque en “La Cocina” del DA2.

En este encuentro Andrés Duque hablará de cómo es ser cineasta inmigrante en territorio español, así como de la elección para su obra de una estética nómada caracterizada por el borrado de fronteras, el acercamiento a sensibilidades que no se sostienen por raíces culturales, sino por deseos que permiten cruces identitarios y artísticos.

La entrada libre hasta completar aforo.