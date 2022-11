Javier Cacho: "con Piti, la creatividad ha sido emocional, lo que le hace completamente diferente a los otros libros”

Hablar con Javier Cacho es hacerlo con un sabio de biografía apabullante, sencillo y encantador, que sin quitarle importancia a aventuras que nos parecen inalcanzables, nos dice que si quisiéramos y lo intentáramos también podríamos… Es esa persona con la que una se iría a ciegas a la Antártida porque sabemos (los que hemos leído sus libros) que controla todo lo que es controlable, (hablando de naturaleza). Un hombre que además de sus múltiples actividades, saca tiempo para dejarnos unos libros espléndidos en los que perdernos y descubrir lo que parecen milagros. En esta ocasión, se dirige a los más jóvenes con una narración: 'Las aventuras de PITI en La Antártida' que gustará a los mayores y que nos hará desear con más fuerza acercarnos al paraíso de los hielos.

.-Nanse, Shackleton, Amundsen, el Fram y ahora Piti vaya salto que ha dado.

Exactamente no fue así, todo lo contrario. Mi primer libro fue sobre divulgación científica sobre el agujero de ozono (1989), luego pasó un largo periodo hasta que escribí precisamente Piti (durante la campaña antártica 1975/76. No fue sencilla su publicación, después de mucho intentarlo terminé auto publicándolo en 2000 (que salió como suelen salir esas aventuras), pero a través de mis amigos búlgaros fue publicado por la editorial de la Universidad de Sofia, en su colección infantil. Después vinieron mis otros libros Amundsen/Scott en 2011, Shackleton 2013, Nansen en 2017, Yo, el Fram en 2018 y Héroes de la Antártida 2019… Luego Piti es muy anterior a ese largo periodo de ensayos sobre la historia de la exploración polar.

Quizás de todos esos ensayos el que más pudiera parecérselo es Yo, el Fram, dado que el narrador de la historia es el propio barco, y lo escribí como forma de atraer a los jóvenes a la historia polar.

Ahora he vuelto a Piti y creo que es el momento para retomar este tipo de narraciones para los más jóvenes, aunque Piti admite la lectura de un adulto.

.-Cómo se le ocurrió la idea de este libro para niños que hará las delicias de todos

Piti fue un relato que nunca pensó en convertirse en un libro, lo escribí para mi hija, que por entonces tenía 9 años, y que no comprendía porqué me iba a la Antártida tantos meses. El relato, toma como protagonista a un perro huskie de peluche que ella me dio para que, en su inocencia, “me cuidara” en la Antártida.

Mientras estaba allí pensé en cómo explicar a mi hija las razones que nos llevan a los científicos a abandonar a la familia para investigar en la Antártida. De forma natural pensé que el vehículo conductor fuese su cachorro de huskie que llega a la Antártida y no entiende que hacen allí los científicos.

Pronto el cachorro comienza a tener aventuras en aquellos parajes con los pingüinos y las aves, lo que me permitía dar también unas lecciones básicas de ecologismo.

Poco a poco el perrito va creciendo, se hace todo un explorador, y va comprendiendo el espíritu de solidaridad entre los científicos que reina en las bases antárticas, así como el apoyo que todos los gobiernos prestan, de forma desinteresada, a las actividades científicas de otros países.

Al final es el relato se convirtió en un canto a la amistad entre las personas y a la coordinación entre los países que existe en la Antártida.

.-Le ha costado cambiar el tono de sus anteriores libros a este más festivo, más amable…

Como te comentaba, el proceso ha sido al contrario. Tengo que confesar que Piti es mi libro más querido, algo que es difícil que un autor diga. Siempre es difícil decir qué libro de los que has escrito te gusta más. Pero en mi caso, lo tengo muy claro: es Piti.

Con todos los demás libros he disfrutado, y mucho, de los momentos de documentación y de escritura, pero ha sido un placer al que podríamos llamar de “intelectual”. Mientras que con Piti, la creatividad ha sido “emocional”, lo que le hace completamente diferente a los anteriores. Incluso estoy pensando en volver a ese tipo de escritura.

.-Y cree que si los chavales lo leen acabará compitiendo con la obsesión de ser astronautas

No se trata de competir. El espíritu de curiosidad es inherente a todos los seres humanos, es lo que nos mueve a la exploración: polar o espacial. Es lo mismo. Quizás la diferencia es que la exploración polar o la investigación polar es más accesible que la exploración espacial.

Si los chavales estudian, hacen carrera y se dedican a la investigación podrán ir a la Antártida, donde todos los años van varios miles de científicos. Mientras a la Estación Espacial Internacional… no van más que media docena en todo un año.

Luego, en la Antártida, en las regiones polares, podrán hacer con más facilidad realidad sus sueños de aventura. Porque la ciencia y más en la Antártida es toda una aventura.

.-Si tuviera que explicarles a los chavales porque deben acercarse a Piti que les diría

Les diría que Piti es como ellos, alguien que está abriendo sus ojos a la vida y que tiene que ir descubriendo su puesto en el mundo. Las cosas en la vida real no son tan rápidas como en los libros, pero Piti les enseñará (todos los libros nos enseñan) el camino a seguir. Un camino que tendrá que basarse en la amistad y la cooperación. Porque, como les enseñará Piti, esa es la mejor manera de enfrentar todos los peligros y dificultades de la naturaleza y de la vida.

.- Defínanos o píntenos La Antártida, el Ártico, los Polos, que los profanos podamos hacernos una idea aproximada, desde la palabra de quien sabe de esto, desde el corazón defínanos esos espacios, que imaginamos blancos y silenciosos

No es sencillo en unas líneas, pero me atrevería a decir que son lugares donde…. uno se siente.

Porque para estar allí ha tenido que desprenderse de todo esas capas de convencionalismos, de apariencias, de engaños con que nos hemos ido cubriendo a lo largo de nuestra vida. Esas regiones te desnudan el alma y te enfrentan a tu auténtico ser. Y dejemos para los poetas una descripción más lírica y plástica de aquellos paisajes (risas).

Javier Cacho es físico, científico, y escritor. Comenzó su carrera como investigador en 1976 en la Comisión Nacional de Investigación Espacial (CONIE) donde llevó a cabo investigaciones relacionadas con el estudio de la capa de ozono. En 1985 se incorporó al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) donde durante varios años fue responsable del Laboratorio de Estudios de la Atmósfera. El descubrimiento del agujero de ozono en la Antártida hizo que volviese su atención a este continente. Así en 1986 fue miembro de la Primera Expedición Científica Española a la Antártida, a donde regresaría los años siguientes, una de ellas en pleno invierno antártico, para continuar las investigaciones relacionadas con la destrucción del ozono.

Precisamente el impacto social que estaba teniendo tan misterioso fenómeno le llevo a multiplicar su actividad divulgadora, que llevaba años ejerciendo como colaborador científico de SALVAT Editores para diversas enciclopedias sobre temas científicos, así publica su primer libro “Antártida: El agujero de ozono”, primer libro en español sobre este tema y que se ha convertido en un clásico en la materia.

A partir de este momento su actividad profesional está ligada tanto a la Antártida como a la promoción de la cultura científica. Así durante varios años fue colaborador de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología en el Programa Antártico Español,Secretario del Comité Nacional de Investigación Antártica de España y delegado alternativo en el Scientific Committe on Antárctic Research. Regresando a la Antártida durante varias campañas de investigación como jefe de la base antártica española Juan Carlos I.

Mientras, en el campo de la divulgación científica y en particular de la ecología es coordinador/editor de varios libros pertenecientes a la colección MEDIO AMBIENTE-FIAT, colaborador científico de la revista Estratos, miembro del Consejo Editorial y del Comité de Redacción de la publicación Tendencias Científicas y Sociales, Jefe de la Sección de Ecología de la Revista Conciencia Planetaria, redactor jefe del servicio de noticias de la plataforma de Internet Geoscopio, especializada en temas medioambientales y columnista del periódico La Prensa, publicado en La Paz (Bolivia). Durante sus ultimos años de vida laboral fue Director de la Unidad de Cultura Científica del INTA.

En el campo de la narrativa-ficción, ha escrito ”Las aventuras de Piti en la Antártida”, que posteriormente fue publicada en Bulgaria por la Universidad de Sofia. Prácticamente desde que visitó la Antártida por primera vez, comenzó a interesarse por la historia de la exploración de aquel continente. Compaginando estas actividades con la de impartir conferencias sobre temas polares.

Fruto de estos años de estudios es su libro “Amundsen-Scott: duelo en la Antártida” (Fórcola 2011), prologado por Manuel Toharia, que fue publicado al mismo tiempo en Bulgaria por la editorial Ciela, donde fue prologado por prof. Christo Pimpirev, director del Instituto Antártico Búlgaro, y por el escritor búlgaro Emil Andreev. Posteriormente publicó “Shackleton, el indomable” (Fórcola 2013) sobre la vida de tan mítico explorador. A los que acaba de unirse su últimas publicaciónes “Nansen. Maestro de la exploración polar” (Fórcola 2017) y "Yo, el Fram"(Fórcola 2018).

Charo Ruano