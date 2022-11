Convocado el IX Certamen Internacional de relato, poesía y fotografía Sierra de Francia

El IX Certamen Internacional de relato, poesía y fotografía 'Sierra de Francia' ya está en marcha, con el objetivo de incentivar el conocimiento de esta comarca, al sur de la provincia de Salamanca, y dotar el fondo del proyecto de la Fundación, denominado: 'Biblioteca temática de la Sierra de Francia' en el pueblo de San Miguel de Robledo (antes Arroyomuerto).

El acceso es libre y participan autores de prácticamente todas las comunidades autónomas españolas, así como de numerosos países europeos y americanos.

Con las 40 obras premiadas se edita un libro Antología que se entrega a los premiados y a los asistentes al Acto de proclamación de ganadores. La última edición del evento se celebró el último sábado de septiembre durante la fiesta de San Miguel de vendimia (este año se ha celebrado en el Histórico teatro León Felipe de la localidad de Sequeros. Sierra de Francia. Salamanca) y a su finalización se sirvió un vino español.

Algunos ejemplares de la Antología se destinarán a enriquecer la biblioteca temática Sierra de Francia con una obra tan valiosa y cuyo contenido está centrado en esta región.

Requisitos de las obras

Todos los trabajos presentados deberán ser originales e inéditos y no estar sujetos a compromisos editoriales. Estarán escritos en español y se valorará que el tema esté relacionado con la Sierra de Francia. En la evaluación de las obras, el jurado tendrá en cuenta la originalidad, riqueza lingüística, ortografía y coherencia argumental. En la valoración de las fotografías, el jurado tendrá en cuenta también: originalidad, diseño, calidad fotográfica y adaptación de la obra a la cubierta o contracubierta del libro Antología del IX Certamen literario Sierra de Francia. Se recomienda una orientación vertical de la fotografía. Los finalistas de todas las categorías serán informados a través del mismo correo electrónico por el que remitieron sus obras. Los trabajos de todos los ganadores (accésit incluidos) seleccionados serán publicadas en un libro antología en el que figurará también el currículo literario personal que hubiera remitido, en su caso, el autor, y así lo acepta expresamente al presentar su obra al concurso. Además formarán parte del proyecto de la Fundación, denominado: “Biblioteca temática de la Sierra de Francia”.

Premios

Se establecen tres categorías dotadas con los siguientes premios:

Poesía 1er. Premio: 150€ y tres ejemplares de la antología del Certamen con las obras premiadas (sólo se enviará un ejemplar si el ganador no estuviera presente o representado en el acto de entrega de premios). 19 Accésit: Un ejemplar de la antología del Certamen con las obras premiadas, que sólo se hará efectiva si el ganador estuviera presente o representado en el acto de entrega de premios. No obstante, cualquiera podrá adquirir cuantos ejemplares desee a través de internet.

Relato 1er. Premio: 150€ y tres ejemplares de la antología del Certamen con las obras premiadas (sólo se enviará un ejemplar si el ganador no estuviera presente o representado en el acto de entrega de premios). 9 Accésit: Un ejemplar de la antología del Certamen con las obras premiadas, que sólo se hará efectiva si el ganador estuviera presente o representado en el acto de entrega de premios. No obstante, cualquiera podrá adquirir cuantos ejemplares desee a través de internet.

Fotografía 1er. Premio: 150€ y tres ejemplares de la antología del Certamen. La portada del libro, será diseñada con la fotografía ganadora del primer premio. 2º Premio: Tres ejemplares de la antología del Certamen. La contraportada del libro, será diseñada con la fotografía ganadora del segundo premio. En ambos casos sólo se enviará un ejemplar por correo si no se estuviera presente o representado durante el acto de entrega de premios. 8 accésits: Un ejemplar de la antología del Certamen que sólo se hará efectiva si se estuviera presente o representado en el acto de entrega de premios. No obstante, cualquiera podrá adquirir cuantos ejemplares desee a través de internet. Los participantes se responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de propiedad intelectual y del derecho a la propia imagen, declarando responsablemente que la difusión o reproducción de la obra en el marco del presente concurso no lesionará o perjudicará derecho alguno del participante ni de terceros. Los premios de todas las categorías no podrán ser divididos, pero sí declarados desiertos.

Presentación

Cada autor podrá presentar como máximo un texto por cada categoría literaria, y tres fotografías en esta última categoría. Las deberá enviar, preferentemente por correo electrónico, a la dirección: [email protected] o bien, [email protected] especificando en asunto: IX CERTAMEN “SIERRA DE FRANCIA” indicando además el apartado al que concurre.

Cada autor elegirá un LEMA identificativo de su obra. Los trabajos deberán remitirse con las siguientes condiciones:

a) Dos ficheros en formato Word en los apartados de Poesía y Relato. Uno, el archivo Plica, que tendrá como título el de la obra (ej. “Plica. El corazón herido”), e incluirá el título, nombre y apellidos del autor, Lema, fecha de nacimiento, dirección postal completa, nacionalidad, teléfono, dirección de correo electrónico y, si lo desea, una breve biografía literaria que aparecerá en la Antología de los ganadores junto con su obra.

b) Se incluirá una declaración jurada de que cuentan con todos los derechos sobre las obras que presentan, sin limitación alguna. Otro, El archivo OBRA, que irá con el título de la obra (ej. “Obra. El corazón herido”), el LEMA y el texto original sin firmar.

c) En el apartado de Fotografía, el fichero OBRA será el archivo JPG con el Lema y el título de cada una de las fotografías que acompañe (ej. “Obra1. Acuario. La cosecha”; “Obra2. Acuario. La sementera”; “Obra3. Acuario. La vendimia”), supuesto que el Lema elegido por el autor fuera “Acuario” y enviara tres fotografías.

El archivo Plica, en formato Word, en este caso, llevará por título el Lema (ej. “Plica. Acuario”) Los textos se redactarán en tipo de letra Times New Roman, tamaño 12 pts., interlineado 1,15 en tamaño Din A-4.

Cada obra irá encabezada por el título y firmada por un lema o pseudónimo. Los textos se presentarán entre un mínimo de 4, y un máximo de 8 páginas, en el caso de relatos, y contendrán un máximo de 40 versos en la categoría de poesía.

Más información pulsando aquí