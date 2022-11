Policía y perspectiva de género

Resulta que, de ahora en adelante, la Policía deberá emplear un lenguaje inclusivo y una perspectiva de género al hacer su labor. No se le pide más eficacia, ni mejor preparación en técnicas criminalísticas, ni cualquier cosa que nos imaginaríamos los ciudadanos preocupados por el orden público, No. Lo importante es la perspectiva de género, expresión que no se sabe muy bien qué significa, pero que debe ser importantísima, ya que hasta las matemáticas del bachillerato deben tener ese enfoque, según la legislación en vigor.

Cualquier persona normal creería, ante el obvio aumento de la delincuencia, que lo prioritario en las fuerzas del orden público sería incrementar el número de efectivos y su paga correspondiente, en vez de seguir la última cantinela que se ha puesto de moda.

Además, mire por donde se mire, no acabo de encontrarle la mayor eficacia policial a las nuevas normas, seguramente porque no es eso lo que se busca sino la generalización del lenguaje inclusivo, por una parte, y el mejor confort del detenido tras su apresamiento. Me imagino el alborozo de todes les detenides al borrar cualquier alusión a su sexo introduciendo la letra e y la mayor satisfacción todavía si les preguntan qué se sienten, hombres o mujeres, para así tener luego un pena acorde con sus preferencias sexuales del momento.

Les advierto que, tal como van las cosas, no se trata de ninguna coña, aunque lo parezca. Ya que también la ministra Irene Montero ya ha manifestado su intención de que desaparezca el apartado “sexo” en los carnets de identidad. Ya ven, pues, en qué gastan sus energías y nuestro dinero las autoridades que tenemos, en vez de procurarnos una sociedad más pacífica y donde más que el nuevo lenguaje impere el viejo sentido común.

Enrique Arias Vega