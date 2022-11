Carlos Méndez y su salida del Perfumerías Avenida: "Que yo dé uno, dos o tres pasos atrás va a permitir que todo se estabilice"

Carlos Méndez, miembro de la Junta Directiva del Perfumerías Avenida y exgerente/director deportivo del club, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA tras tomar la decisión de dar un paso atrás con más de tres décadas de trabajo.

PREGUNTA: ¿Cómo ha sido el primer día de tu nueva vida?

RESPUESTA: No he notado nada de momento (bromea). He atendido a los medios de comunicación y he hablado con mucha gente que ha pasado por el club o con personas del mundo del arbitraje. Seguro que ahora empezaré a tener una vida menos ajetreada.

P: ¿Por qué has tomado la decisión?

R: Es un proceso que venía meditando porque los años van pasando por mí. Me han enviado fotos del día que ascendimos en Vitoria y ya no soy el mismo Carlos Méndez (ríe). Todo el mundo sabe que me gano la vida como abogado y he compaginado ambas cosas encantado, pero el cuerpo ya se empezaba a resentir. La vida del director deportivo y gerente de un club como Avenida requiere muchísimo tiempo, aunque en los últimos años he estado muy bien acompañado gracias a nuestra estructura interna. He buscado el momento adecuado para tomar esta decisión.

P: ¿En qué momento decides acabar tu etapa en el club?

R: El domingo es cuando tomé la decisión. Se lo dije personalmente a Jorge Recio y él sigue teniendo todo mi cariño, aunque ahora sin Carlos Méndez como cabeza visible de este proyecyo junto a su figura.

P: ¿Cómo es esa conversación con Jorge Recio?

R: Él lo ha entendido. Hemos discutido mucho, aunque siempre lo hemos hecho por el bien del club.

P: ¿Cuánto ha influido la polémica con Roberto Íñiguez para decidir irte?

R: Me quedo siempre con lo positivo. Toda decisión que toma Jorge Recio la respeto porque lo hace con cariño al dejarse el alma en esto. No hay más debate. Toca mirar hacia delante y no pasa nada por ver ahora todo desde otra postura en la que no haya tanta tensión o preocupación. Seguiré sufriendo por mi equipo, pero como cualquier miembro de la Marea Azul o de la Junta Directiva.

P: ¿Cómo ha sido la relación con Roberto Íñiguez?

R: La figura de un director deportivo y gerente, que es un puesto que funciona bien dentro del club y creo que Jorge Recio va a seguir con este mismo razonamiento, tiene de todo. He tenido relaciones más o menos fuertes con los entrenadores. Sé que no soy un jefe sencillo, aunque siempre he guardado buen recuerdo con todo el mundo. De Roberto me quedo con lo bueno por las dos finales a cuatro y espero que haya otra más".

P: ¿Qué te parece que sea él el que se quede con las funciones de fichar junto al presidente?

R: Es una forma distinta de gestionar un club, pero es correcta. Él tiene conocimientos de sobra, conoce el mercado y Jorge Recio lleva 22 años de experiencia, por lo que nada tiene que ver con aquella persona a la que había que explicar algunas reglas al principio. Hay veces que me hablaba de jugadoras que yo no tenía controladas y creo que van a hacer un tándem fabuloso por el bien de nuestra ciudad.

P: Hay gente que entiende este paso a un lado como el posible principio del fin del Avenida, ¿qué les dices?

R: Tengo clarísimo que hay una persona fundamental en este proyecto que es Jorge Recio y va junto a su familia. Hemos tenido muchos problemas, pero se han buscado soluciones para que el equipo sea competitivo. Veo a Jorge Recio con ánimo. Que yo dé uno, dos o tres pasos atrás va a permitir que todo se estabilice.

P: ¿Con qué te quedas después de 32 años trabajando tanto?

R: Con la ilusión con la que fuimos a Vitoria a por el ascenso, con nuestra primera final y el desplazamiento de los salmantinos, con las vivencias de los viajes y con lo que he sentido por la afición. Te quedas con las cosas que demuestran que el baloncesto femenino ha ido creciendo e identificándose con la ciudad.

P: ¿Cuál ha sido el peor momento?

R: Hay muchísimos y nos los puedo olvidar. Algunos me han afectado mucho cómo los de decirle a jugadoras que no promocionaban, que no se les renovaba, los de echar a entrenadores, pero también en los que te das cuenta que te has equivocado a la hora de conseguir el bien del club. Hay veces que no duermes dándole vueltas a la cabeza, aunque he intentado hacer amigos pese a ser duro.

P: ¿Qué papel vas a tener ahora?

R: Voy a estar en un plano distinto, pero con cosas menores.

P: ¿Qué mensaje le mandas a la afición en este adiós?

R: Que sigan apoyando y confiando en el proyecto. El baloncesto femenino está muy vivo, aunque el fútbol nos intenta pasar por la derecha... pero aún tenemos mucho que decir.