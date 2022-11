Eternos sufridores 

Cuarta victoria consecutiva frente al filial numantino en tierras sorianas. Y cuarto partido que se gana por la mínima y que se acaba pidiendo la hora. Es cierto que hacía muchísimo que el Salamanca UDS no encadenaba una racha así y que el aficionado lo agradece después de mucho tiempo. Aunque la categoría es difícil, no se puede transigir tanto y se debe ir un pasito más allá en solvencia y eficacia, aumentando al menos la diferencia de goles a favor y demostrando quién quiere dominar la competición. Desde luego, yo firmo seguir así toda la temporada, sufriendo y ganando, pero no debe ser lo habitual por muy dura y difícil que sean los rivales y la competición. Un conjunto que aspira a ser campeón no puede tener esta dinámica por sistema.

Lo positivo del último partido es que el equipo, pese a las bajas y los cambios, es capaz de marcar, generar ocasiones y seguir ganando. Es necesario tener a los jugadores enchufados y con capacidad para competir en todo momento. Joel, del que se espera más, volvió a perforar la portería contraria. No lo hacía desde la primera jornada. También marcó Amaro de penalti, que esta temporada si parece ser el jugador franquicia y el capitán del barco que todos queremos ver. Esperemos que le sigan respetando las lesiones y sea el faro de este equipo.

Se viene una semana huérfana de futbol en categorías profesionales debido a las eliminatorias de Copa de Rey. A los de María les vendrá bien el descanso para recuperar a todos los jugadores y preparar los importantes encuentros que hay antes de Navidad. Sin lugar a duda, estos partidos van a determinar el rumbo de la competición. No estaría de más buscar algún partidillo frente al filial u otro rival local por aquello de no perder el ritmo de competición.

Esta jornada deja algo positivo más. Se ha conseguido subir un puesto en la clasificación tras el pinchazo en Tordesillas de la Arandina. El que no afloja es el Astorga, que visitará el Helmántico dentro de dos jornadas. Los del Bierzo están a un ritmo competitivo muy alto, pero más pronto que tarde, cederán puntos. Es muy difícil conseguir un pleno de victorias a lo largo de una temporada. Esperemos en el Helmántico rompan su racha. Lo crucial no es estar líder en el primer tercio de la liga, es llegar el primero al mes de abril.

El parón deber ser momento para hacer reflexión en la planificación deportiva, y en lo institucional. Si algo hay que pedirle a corto plazo a Manuel Lovato es un pequeño esfuerzo para apuntalar la plantilla y mejorar las carencias detectadas hasta la fecha. Se necesita reforzar posiciones con jugadores contrastados que vengan a sumar y mejorar lo que hay. Toca analizar e ir avanzando en posibles refuerzos en el mercado de invierno, los cuales pueden estar más cerca de casa de lo que uno se imagina. Candidatos interesantes hay incluso en la otra orilla del Tormes.

En la base, este fin de semana por fin se inauguró el bar del Tori. Un gran acierto trasladar hasta allí el local que, por una parte, da servicio contra las inclemencias del tiempo en entrenamientos y encuentros de las categorías inferiores y por otra, económicamente es una importante fuente de ingresos adicional.

Hay que seguir apostando más por estas iniciativas para crecer. Hablando de Tori, no puedo pasar por alto dos cosas: El fallecimiento hace unos días de su hermano Maxi, que en paz descanse. Trabajador abnegado y siempre dispuesto a ayudar con una sonrisa. Y la otra, es que hace mucho, incluso antes de la llegada de Manuel Lovato que se perdió la placa que daba nombre al campo de entrenamiento de las categorías inferiores del Salamanca y a día de hoy, nadie se ha molestado en recuperar. Sería un gran detalle si en algún momento, ayuntamiento o club, la reponen. No es algo estético. Es poder recordar a quienes, de forma muy humilde, pero importantísima, fueron parte de la historia porque ellos dejaron el mejor legado a las nuevas generaciones, el de la humildad, la entrega y el sacrificio al club de futbol de sus vidas.

Noel Campo