El hilo de Unionistas coge fuerza en A Malata

Once inicial de Unionistas en A Malata ante el Racing Ferrol. Foto USCF - Twitter

Dicen que en la vida hay que ser agradecido con la gente, por diferentes motivos; y, visto lo visto, la gran acogida del artículo de la semana pasada merece de nuevo el uso del mismo hilo que a muchos pareció caerles en gracia. Lo utilizamos pues…

Hace poco más de siete días, y tras el partido contra el Ceuta (con victoria para Unionistas), me pareció oportuno señalar las malas sensaciones del equipo tras el peor partido en mucho tiempo contra un equipo de un nivel muy inferior al de los salmantinos. El equipo sumó tres ‘tantos’ y respiró en la tabla; oye, ‘chapeau’ por él.

Como viene siendo habitual, realizar una crítica constructiva, señalar lo que a uno le parece mal o juzgar el rendimiento deportivo y de la directiva en una mísera y sencilla columna de opinión como ésta, está mal visto por algunos; no son todos, por fortuna. Igual que el hecho de analizar cómo usan algunos miembros de la junta directiva sus RRSS para atacar a periodistas, al igual que otros muchos ‘trolls’ de Twitter y aficionados, que no ven con buenos ojos que se juzguen algunos aspectos del funcionamiento del club.

Tampoco les parece bien a muchos ‘compañeros’ de profesión, que jamás vierten una crítica sobre cualquier aspecto del equipo; parece que opinar sobre lo que rodea a Unionistas e ir en contra de muchos aspectos con criterio, no va con ellos. Luego, con decir que nos subimos al carro ganador, está todo solucionado. Lo que siempre digo… nos cargamos entre todos esta maltrecha profesión. Bueno, lo poquito que queda de ella.

Sinceramente, a mi edad y con mi experiencia (buena o mala), me da exactamente igual; como dicen algunos por esta red social, solo me importa el dinero y por eso me vendo (o nos vendemos los periodistas) al mejor postor. Hay que tomárselo a cachondeo…

Pero, como lo realmente importante, lo que cuenta y lo único que muchos van a juzgar va a ser lo que haga Unionistas en el terreno de juego, este 6 de noviembre volvió a dar la campanada en A Malata, campo que no se le da nada mal, tras derrotar con merecimiento (0-1) a todo un Racing de Ferrol, uno de los ‘cocos’ de este Grupo I.

Y lo hizo con sus señas de identidad, con novedades en el once, con el mismo compromiso y con la aparición de la diosa fortuna, que ya parece ir de la mano de nuevo con Unionistas tras un inicio de temporada en el que le fue esquiva. Sí, el Racing de Ferrol ‘apretó’ en el tramo final del choque y la madera y Salva de la Cruz taparon los errores defensivos que otrora sí fueron castigados con el mazazo del gol.

Un gol que sí anotó Jesús de Miguel, el primero de la temporada en su ‘mochila’, para darle tres puntos de oro y muy merecidos a Unionistas de Salamanca, que ya respira mucho más tranquilo en la clasificación que hace tres semanas.

Supongo que también habrá a quien le parezca mal que ahora escriba que Unionistas sí mereció ganar y que lo hizo con sufrimiento y autoridad en Ferrol, o que ha reforzado el hilo del que estaba pendiente con estos nuevos tres puntos.

Sinceramente, nunca en mi vida he escrito para agradar a unos o a otros, solo por mis convicciones y mis principios profesionales. Sí, los/algunos periodistas también tenemos de eso…

Chema Díez