Carlos Méndez deja la gerencia y dirección deportiva de Perfumerías Avenida

Carlos Méndez deja la gerencia y dirección deportiva del Perfumerías Avenida, tal y como ha anunciado este lunes en un comunicado. "Han pasado 32 temporadas con la Gerencia y dirección deportiva del equipo y ha llegado el momento de dejar estos cargos. Desde ahora, mi labor será planificar y seguir al equipo desde la esfera de miembro de la Junta Directiva y dejar a un lado el día a día.", señala en el comunicado.

"Como todos sabéis he compaginado mi profesión de abogado con mis labores en el Club, y como es lógico los años pasan por todos y en la actualidad ya me cuesta mucho trabajar 10 horas diarias, por lo que es el momento de parar", añade Carlos Méndez, en un comunicado en el que agradece "a todas las personas que me han permitido desarrollar este maravilloso proyecto deportivo y social".

En primer lugar "a los más importantes", "sin ellos esto no hubiera sido posible: a la Universidad de Salamanca donde este proyecto se inició, gracias a Aldecoa y Pepe Báez, a Viajes Halcón con José Luis de Andrés y Nacho Malmierca, que siempre me trataron de maravilla y a Antonio Hidalgo con el que tuve una gran relación. Pero, sobre todo, gracias a la Familia Recio, a Perfumerías Avenida que dio un paso adelante cuando más falta hacía. Y permitidme dejar para el final el agradecimiento para el Presidente de mi Club, a mi amigo Jorge Recio".

En segundo lugar, "gracias a los medios de comunicación, que siempre han colaborado y han sido fundamentales". En tercer lugar "a los técnicos: José Ignacio Hernández, con el que empezamos a ser de un equipo de colegio a un equipo profesional, a mi hermano Jorge, Lucas Mondelo, Miguel Ángel Ortega , Roberto Iñiguez, Tito Sobrín , Jordi Fernández, Lino López , Víctor Lapeña, …. A todos los técnicos tanto entrenadores como preparados físicos , fisioterapeutas , entrenadores de cantera...".

En cuarto lugar, a la jugadoras: "sé que desde mi posición no soy el más querido, pero guardo un buen recuerdo de todas ellas. Sería imposible mencionarla a todas, pero guardo especial cariño a las jugadoras que ascendieron con una Amaya Valdemoro a la cabeza y a todas nuestras capitanas: a Isa Sánchez, Laura Camps, Marta Fernández, Nuria Martínez, Silvia Domínguez… Gracias a todas".

En quinto lugar, "a la afición: ha sido maravilloso lo vivido. Desde el inicio con la Peña Ranita (con Nines, Manolo, Joaquín, Raúl…), la Peña Cantera con Barcala, como germen de la actual Marea Azul, la mejor afición de Europa".

A partir de ahora, "Estaré con mi equipo desde la junta directiva con Juan Alberto, Javier, Miguel Ángel con la presidencia de mi amigo Jorge Recio", concluye el comunicado.