Adiós a otro golpista del 36

Al regreso de un viaje por el extranjero me encuentro con que tengo que viajar a Sevilla lo antes posible para visitar el único edificio que nunca visité en mis viajes anteriores a la ciudad andaluza: la emblemática basílica de la Macarena. Y no era por desprecio a la imagen más venerada por los andaluces creyentes y no creyentes ni mucho menos.

Personaje siniestro

El general franquista Queipo de Llano, conocido durante la guerra incivil del 36 y la inmediata posguerra como el virrey de Andalucía, fue uno de los personajes más siniestros de la historia de este país. Como responsable del golpismo en el sur celebró detenciones, violaciones, fusilamientos, emasculaciones y otras sevicias. Fue el responsable del fusilamiento de más de 45.000 personas, entre las que podría estar el poeta García Lorca. No existen documentos que lo confirmen pero sí un testimonio verbal que lo señala como autor de la maldita frase “Dadles café, mucho café”, que fue la orden de su ejecución. Una de sus mejores fiestas fue para él la toma de Málaga, aquel tan salvaje capítulo de la contienda que bien pudo ser el Málaga en lugar del Guernica. Sus diarios mensajes a través de la radio dejaron patente su brutalidad con amenazas como estas: “En San Fernando hay muchos familiares de tripulantes de la escuadra pirata que están en nuestro poder; nos servirán de rehenes y sus vidas responderán de los que mueran en San Sebastián”. “La no menos célebre Pasionaria, que la ha tomado conmigo porque no se da cuenta de que admiro sinceramente, y no en broma, su ascenso desde criada de 30 reales a primera figura del régimen”. “Nuestros valientes legionarios y regulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y, a la vez, a sus mujeres. Esto es totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen”. “Mañana vamos a tomar Peñaflor. Vayan las mujeres de los rojos preparando sus mantones de luto”. “Estamos decididos a aplicar la ley con firmeza inexorable: ¡Morón, Utrera, Puente Genil, Castro del Río, id preparando sepulturas! Yo os autorizo a matar como a un perro a cualquiera que se atreva a ejercer coacción ante vosotros; que si lo hiciereis así, quedaréis exentos de toda responsabilidad”. Sembró el terror por donde pasó y fue uno de los creadores de cinco campos de concentración. Y como premio a sus barbaridades, entre otros privilegios, el 10 de marzo de 1951, un día después de su fallecimiento, fue enterrado en una de las capillas de la basílica de la Macarena.

De camposanto a templo religioso

Durante 71 años, el tan temido general Gonzalo Queipo de Llano y Sierra, sin que la Iglesia católica, aquella iglesia que paradójicamente negó el derecho a ser enterradas en cementerios por considerarlos terreno sagrado a personas que se suicidaban o vivían en pareja sin estar casadas, pusiera pegas, pudo descansar junto a la mismísima Macarena hasta el pasado jueves que fueron exhumados sus restos gracias a la ley, no a la Iglesia, que ni se ha manifestado a favor, ni se ha manifestado en contra. Con los restos mortales del genocida, salieron también los de su esposa Genoveva Martí y los de su mano derecha, Francisco Bohórquez, que falleció cuatro años después que él y recibió el mismo regalo. No sabemos si en su nuevo destino, lejos de visitas de creyentes, cofrades y turistas, podrán descansar en paz. La que sí habrá descansado sin duda, será la Macarena, porque su basílica ha dejado de ser una morada de golpistas para ser lo que debe ser: un templo religioso.

Defensores y detractores

A pesar de que nuestro deporte nacional es el de llevarnos la contraria aunque sea a costa de cambiar de opinión sin válidos argumentos para no estar de acuerdo, el histórico acontecimiento no ha causado mucho revuelo, posiblemente porque muchos sevillanos ni sabrían que este par de elementos estaban en su basílica del alma. Ni siquiera sus familiares han puesto tantas trabas como las que pusieron los familiares de Franco, más bien se han mantenido discretos en todo momento, seguramente porque haber tenido un Queipo de Llano como este en la familia produce más vergüenza que orgullo, y puestos en su lugar hay que entenderlos y valorar su actitud. Al que sí le ha sentado la exhumación como un tiro ha sido al señor Feijóo. Tiene tanto que hacer por los vivos, que somos los españoles, claro está, que no puede perder un minuto por los muertos, y prefiere dejarlos que descansen en paz. Si tan ocupado anda el hombre debería haberse ahorrado tan desafortunadas palabras, pero todo indica que lo que pretende es caernos bien para que en las próximas generales le demos las llaves de La Moncloa. No es fácil que a estas alturas estas triquiñuelas le sirvan para conseguirlas, pero por si acaso me equivoco y las pilla, viajaré antes a Sevilla no vaya a ser que en cuanto se olvide de los vivos como es costumbre le dé por matar el tiempo cambiando la ley para que los golpistas del 18 de julio del 36 vuelvan a sus primitivas tumbas, que tal como anda el patio político, cualquier disparate puede esperarse, y bastante nos está costando decirles adiós.