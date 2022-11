Derrota del Salamanca FF en el campo del Madrid CFF C (3-1)

Once inicial del cuadro charro / Salamanca FF

El Salamanca FF ha caído derrotado en su partido con el Madrid CFF C por 3-1. De este modo, las de Puma Rodríguez no han podido seguir dando coba a su gran temporada al no haber sido capaces de cosechar un resultado positivo en la capital de España.

Por su parte, Vicki ha maquillado el marcador con un cabezazo tras una falta botada por Hana, aunque de poco ha servido para las del Vicente del Bosque, que buscarán recuperar sensaciones durante la próxima jornada.