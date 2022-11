Carlota y Macarena, las dos golfistas salmantinas en busca el sueño americano

Siempre se ha hablado del sueño americano por todo lo que significa y dos salmantinas como Carlota y Macarena García Terrón lo están viviendo completamente gracias al golf, su gran pasión. De este modo, ambas han emprendido una enorme aventura que recordarán durante el resto de sus vidas al poder compaginar el deporte con los estudios universitarios.

Además, la historia tiene todavía más miga porque la pequeña de ellas –Macarena– ha seguido los pasos de la mayor –Carlota– para irse hasta la otra punta del globo a intentar tener la mayor de las suertes posible tras años de estancia en tierras charras durante su juventud.

En la actualidad, las dos mantienen una enorme relación a pesar de que no vivan en el mismo sitio, dado que Carlota se encuentra en South Alabama y Macarena está en Omaha, Nebraska. No obstante, el hecho de compartir la misma zona horaria ha dado lugar a que sus lazos se estrechen a kilómetros de distancia entre sí y a un ‘mundo’ de España.

Sin embargo, su añoranza hacia la familia y sus amigos siempre se hallan latentes, aunque sus dos visitas a casa a lo largo de un año siempre ayudan a llevar todo con más alivio tras regresar en Navidades y verano. Más allá de eso, a ambas se les nota que se encuentran muy cómodas en Norteamérica, algo que les está formando a grandes niveles para que el día de mañana puedan ser lo que quieran tanto fuera como dentro de un campo de golf.

De este modo, Carlota y Macarena García han contado su historia a SALAMANCArtv AL DÍA para dejar claro a todas las generaciones más pequeñas que es posible salir de la zona de confort, por lo que les han animado a dar el paso y cumplir sus sueños si pueden.

CARLOTA GARCÍA

Está viviendo un momento muy dulce de su juventud y ha asegurado a este medio de comunicación que “mi experiencia está siendo genial y estoy en mi último año de carrera, por lo que me gradúo en mayo (de 2023). Por el COVID, los atletas tenemos un año extra y puedo seguir compitiendo”.

Además, la charra ha hecho memoria y ha recordado sus primeros pasos dentro del mundo del golf: “Empecé cuando tenía 6 años, pero lo compaginaba con la hípica y luego ya me quedé con él de forma permanente. Mi abuelo fue el origen de todo y siempre ha sido un deporte que me ha encantado al poder pasar tiempo en familia practicándolo. Empecé la carrera en Estados Unidos en agosto de 2019 y siempre tuve claro que me gustaban los idiomas y el hecho de salir de mi burbuja. Lo hice todo a través de una agencia, pasé los exámenes para entrar a la Universidad y al final me encajó la de South Alabama, pero el año que viene iré a otra”.

Por otro lado, Macarena es una figura fundamental en todo este proceso para ella y ha comentado que “mi hermana está en Nebraska. Tenemos la misma zona horaria y hablamos todo el día, pero durante mis primeros tres años estaba yo sola y solo podía hablar hasta las 3 de la tarde de aquí con la familia. Nos ha venido bien y estamos muy unidas”.

Entre tanto, con respecto al futuro, la joven ha indicado lo siguiente: “Mi objetivo es que no me quiero dedicar a esto profesionalmente porque es una vida dura y solitaria, no es lo que quiero en el futuro. Estoy ganando mucha experiencia y el golf es un medio para sacarme la carrera en un país como Estados Unidos. Volvería a tomar la decisión una y mil veces más".

Por último, Carlota ha indicado que las diferencias entre España y Estados Unidos se notan mucho “en la comida, el transporte, la cultura, el idioma… pero al ser una estudiante atleta eres casi como un héroe, las noticias están por todas partes y la gente te conoce o te felicita. Los profesores te dan mil facilidades y a mí me han cambiado exámenes por temas deportivos. Ayudan un montón y en España es más complicado. Hay que perseguir los sueños porque cuando me marché fui una de las jugadoras pioneras. Estaba en un nivel medio y he ganado muchos torneos locales y regionales. Con 21 años me veo capacitada para ir al mundo laboral mañana”.

MACARENA GARCÍA

Ha decidido seguir los pasos de su hermana Carlota y ha asegurado que “llevo dos meses aquí y está siendo todo muy intenso. La forma de vida es muy diferente a la de España, todo cambia y tienes que adaptarte. Esto es lo que llevaba buscando mucho tiempo para compaginar el golf, los estudios y el gimnasio, pero también para divertirme un poco”.

Por otro lado, ella ha indicado que empezó a practicar el citado deporte a los 11 años y "al principio no me llamaba, pero lo probé y era más divertido de lo que parecía. He ido pasando por diferentes torneos hasta llegar a campeonatos internacionales y me di cuenta que mi recorrido era el de seguir jugando en la Universidad, algo complicado en España”.

Entre tanto, la pequeña ha relatado cómo fue todo este largo proceso: “Mi hermana se fue hace 3 años y tenía la ‘cosa’ de quererme ir, pero vi que todo se podía compaginar y me llamó la atención. Vi las instalaciones, la forma de vida y lo que se llama el sueño americano sí que te llena. No sabía sí quería hacer Medicina o no, pero vi que mi futuro no era ese y opté más por la Ingeniería y la Física. Dije que podía salir de la zona de confort y convertirme en una estudiante atleta, pero todo fue hace un año y medio”.

De este modo, Macarena García ha añadido que “la relación con mi hermana siempre ha sido muy buena, pero desde que se fue siempre ha ido a mejor. Ella me ha ayudado en todo porque ya lo había vivido y me lo ha explicado mejor que nadie. Estar en la misma zona horaria es bueno. Le puedo contar todo y somos nuestras mejores amigas (bromea)”.

Por último, y con respecto al futuro, Macarena ha relatado que “mi objetivo en el golf es el de que es un puente para vivir esta experiencia en otro país a un coste bajo. No me gustaría dedicarme a ello profesionalmente el resto de mi vida, aunque sí que disfruto de mi época amateur. Igual en un futuro cambio de opinión. Luego veré donde quiero buscar trabajo por si es en Europa, España o Estados Unidos. Sí que se echa de menos a tu familia y los amigos, pero no la situación que tienes allí”.