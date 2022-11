¿La palabra “sostenible”, municipal, es diferente pronunciada en castellano que en español?.

Hace un par de días decía nuestro alcalde por twitter “Seguimos impulsando la movilidad #sostenible y sumamos un nuevo tramo a la red ciclista a lo largo del Puente de Felipe VI, que además, cohesiona los barrios entre ambas márgenes del río Tormes y hace de #Salamanca una ciudad más unida, saludable y con mayor calidad de vida.” En julio de 2021 comentaba ese proyecto con la vana esperanza de aspirar a su replanteamiento. Entonces incluía un gráfico con el reparto de la plataforma del puente según modos de transporte, pues la nota municipal hablaba de “uso de medios de transporte alternativos a los vehículos motorizados”. A pesar de esto, han quitado la acera derecha a los peatones. Movilidad sostenible en línea con lo predicado.

Ahora quitan el 15% peatonal de la derecha para la "alternativa" bicicleta.

He insistido muchas veces en el gusto municipal por la apariencia. Cuando el discurso reclama continuamente sostenibilidad o calidad de vida, los hechos no pueden ser perjudicar al medio de transporte mayoritario y sin impacto ambiental, caminar según los datos conocidos. No estaría mal actualizarlos. Quizás sean negacionistas de la sostenibilidad, de caminar o montar en bici, y disimulan. De otra forma resulta difícil explicar, entonces, cómo la bici sustituye al peatón y no al coche frente a su alegato oficial de medios alternativos. Desconozco quien escribe los discursos y notas municipales, pero su frustración debe ser grande al ver la correspondencia con los resultados.

Ángulos rectos y estrechamientos repentinos. Sin continuidad por la derecha hacia Santa Marta.

Ya he reconocido el avance experimentado por esta ciudad a pesar de algunos de sus Ayuntamientos. Y no le quiero negar al actual alcalde la positiva evolución en movilidad urbana, sostenibilidad y calidad de vida. La ciudad de por sí hace mucho, ayuda a ello. Pero con el mismo esfuerzo resulta evidente que se podría lograr más, siendo coherentes. Si se reduce la oferta de aparcamiento, aparece algún solar “paliando” esa circunstancia (ahora 2 nuevos), nunca transformable en espacio de encuentro o esparcimiento. O la sorprendente facilidad para meter un carril bici sin afectar al coche, aunque no quepa o moleste, y sin llevar a ningún sitio.

En Vitoria, clásico ejemplo de sostenibilidad, quitan un carril al coche para dárselo a la bici.

Pongamos de ejemplo el reciente “debate” sobre aparcamiento en Garrido, cuya pretensión no era afrontar un problema de residentes en un barrio sin apenas garajes en su urbanismo desarrollista, tras averiguar científicamente si existe. Solo buscan justificar una percepción para seguir ofertando espacio donde continuar amontonando coches. No estuvo fino desde luego el principal partido de la oposición dándose la mano con el gobierno en este tema. ¿Para qué se hizo el aparcamiento de 814 plazas en el “Parque” de Garrido?. Y ¿por qué ocupar la vía pública un vehículo privado ha de ser gratis garantizado? Aprovechando, ¿peatonalizar la Cuesta del Carmen es otro experimento como el de la Calle Ancha abierta libremente al tráfico de vehículos?

Siguiendo con Vitoria, dedican un carril de coches para facilitar el sentido contrario a la bici.

Igual que no se pueden autocalificar de Constitucionalista sin leer la Constitución o incumpliéndola, tampoco vale alardear inagotablemente de sostenibles cuando al optar lo hacen por el vehículo privado. Vender como una gran conquista de la sostenibilidad poner un árbol en la Plaza del Poeta Iglesias, cuando caben muchos más, quizás sea una buena metáfora. El carril bici por una acera del Puente de San José, al igual que en el de la Universidad, es otra oportunidad perdida, demostrando la fatua creencia en esa nueva Salamanca verde. Y un insulto a la inteligencia. Lo de continuar el carril hacia el norte por el centro, ya tal.

A veces ejemplos imitables no hay que buscarlos lejos, Avenida de Gijón de Valladolid.