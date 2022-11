Pumar: "Me han llegado mensajes de Murcia, de San Fernando, de Salamanca y de todos lados. Me he quedado abrumado por tantos ánimos"

El ex del Salamanca UDS, ha sufrido una nueva lesión de gravedad y no podrá estar con el Racing de Ferrol, su actual equipo, para medirse a Unionistas

Fernando Pumar, exjugador del Salamanca UDS y actualmente en las filas del Racing de Ferrol, próximo rival de Unionistas, se encuentra fuera de los terrenos de juego después de sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior y menisco interno. Mientras, cabe recordar que durante su etapa en el Helmántico también vivió otra lesión de gravedad.

Su estado físico: "Estoy esperando a ver si me dan la fecha de la operación, luego ya sí que empiezas a tachar días para volver. Ahora hay que intentar que no se inflame la rodilla, recuperar un poco el tono muscular y quiero empezar la recuperación lo antes posible".

Plazos: "Hay que bajar la hinchazón con trabajo de piscina porque con la operación luego va a perder bastante tono muscular. Todo dependerá de cómo sea el tipo de operación. En un mes o mes y medio tengo que apoyar poco e ir en muletas, conseguir ganar grados de flexión y luego ya se podrá hacer algo más de trabajo de fuerza. Hay que meterle caña para recuperar lo perdido en el proceso y toca seguir adelante con fuerza".

Experiencia en el tema mental: "La actitud con la que lo afrontes es una de las partes más importantes para la lesión. Hay que llevarlo lo mejor posible y el hecho de haber pasado por esto antes seguro que ayuda. Te fastidia mucho no estar en el campo siempre, pero más con una situación como la que tenemos en el equipo. Da rabia e impotencia, pero no gano mucho lamentándome por lo que me ha pasado ahora".

Cuándo sabe que se ha roto: "¡Lo tenía clarísimo! Noté un buen chasquido. No fue como en Salamanca y en la caída ya sentí que se me había ido muchísimo la rodilla. Sabía que el ligamento cruzado estaba roto, aunque quedaba por ver cómo estaba todo".

Jugar esta temporada ya es inviable: "Está descartadísimo. Por plazos podría llegar a mayo, pero es mejor descansar ocho meses que seis. En el Salamanca entrené el último mes con todos mis compañeros, pero aquí ha pasado un par de meses más tarde. Mejor dar de baja la ficha para que no haya opción, así no apuro, que me conozco (bromea)".

Ferrol: "Se ha juntado que la gente nueva se ha adaptado muy rápido a la idea de la temporada anterior con que va saliendo bonito. Todo se ha hecho bien y veníamos con una gran dinámica del año pasado. Si te relajas, cualquier equipo te puede ganar. Estamos luchando por el ascenso".

Unionistas: "Sigo metido en la dinámica del grupo para ver los vídeos y animar a los compañeros. Estoy en el día a día pese a no poder jugar en el campo. He visto cosas de Unionistas y es un equipo que siempre compite. Nos planteará un partido en el que querrá salir a la contra, que igual eso es lo que más nos cuesta. Vamos a intentar hacerles daño".

Salamanca UDS: "Desde la calma y la coherencia se ha hecho un proyecto que parece que tiene buena pinta. Están por allí Amaro y Diego Benito, por lo que suelo mirar siempre los resultados. Estoy contento por ellos y ojalá puedan ir hacia arriba. Me han llegado mensajes de Murcia, de San Fernando, de Salamanca y de todos lados. Me he quedado abrumado por tantos ánimos. Al Salamanca le vendrán tiempos mejores".