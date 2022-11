María: "Somos el Salamanca y me da igual que juguemos con el último o el penúltimo. No miro la clasificación"

María Hernández, entrenador del Salamanca UDS, ha comparecido en rueda de prensa para hablar sobre el partido con el Numancia B.

Semana tras otra victoria: "Se ha trabajado bien porque da ánimos. Es una semana más corta que otras".

Correcciones: "No podemos relajarnos y menos peligrando el resultado".

Numancia B: "Es el segundo viaje más largo. No hay excusas. Es el típico filial y hay velocidad en bandas. Marcan goles, pero también encajan. Su campo es normal, pero es artificial".

Bajas: "Ha sido una semana con alguno un poco cargado. Padilla no va a viajar y preferimos pararle porque le molesta bastante el cuádriceps".

Charla para motivar: "La actitud es la de trabajar bien. Somos el Salamanca y me da igual que juguemos con el último o el penúltimo. No miro la clasificación".

Cambio en la defensa: "Siempre me planteo cosas, pero no solo atrás".

Álvarito, en banda: "Hay uno menos arriba, pero se puede subir a Gustavo. Hay opciones".

Césped del Anexo: "Si entras, verás que está mal. Si no lo cuidamos entre todos, seguro que irá a peor".

Helmántico: "No me he planteado entrenar ahí, pero quería al Tori".